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Cultura

La cantante Marilia celebra 30 años de música “sin separar pasado y presente”

La otrora integrante, junto con Marta Botía, de Ella Baila Sola inicia gira en la que ofrecerá a los fans temas de su etapa  como solista y canciones de sus inicios que son ya éxitos incontestables

Efe
13/03/2026 23:01
La cantante Marilia posa con su guitarra
La cantante Marilia posa con su guitarra
Daniel González (Efe)
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Treinta años de carrera musical celebra Marilia Andrés, ‘Marilia de Ella Baila Sola’, como ella se presenta y reivindica ante una gira en la que cantará temas de su etapa más reciente (y más larga) en solitario, pero también éxitos mundiales de sus primeros días, como ‘Cuando los sapos bailen flamenco’.

 “No hay una separación para mí entre el pasado y el presente, porque forma parte de mi vida y yo siento la alegría de celebrar todo el camino, aunque no puedo esperar que todo el mundo lo sienta igual”, afirma la intérprete.

 El motivo es la posibilidad de “celebrar las canciones que nos han unido desde Ella Baila Sola hasta hoy” en un concierto inicial que tendrá lugar el 26 de marzo en la sala Galileo Galilei de Madrid, “la ciudad donde comenzó todo” con sus actuaciones en el Parque del Retiro junto a Marta Botía.

 Desde 1996 a 2001, a Ella Baila Sola le bastaron tres discos de estudio y un recopilatorio para grabarse a fuego en la historia de la música en español.

 Las tensiones dinamitaron su continuidad, pero hoy prefiere que no se utilice ni el rupturista prefijo “ex” al vincularla con ese pasado, consciente de que “no es tan conocida como Marilia Andrés”. “Soy Marilia, de Ella Baila Sola”, remacha.

 “Esa etapa está llena de aprendizaje y le tengo muchísimo cariño. Gracias a todo lo vivido estoy aquí y no siento una separación conmigo misma entre lo que viví y donde estoy ahora, pero sí fue necesario reflexionar, mirar la industria desde fuera y decir: ‘Estas cosas me gustan, estas no van conmigo’”, analiza.

 Dejó pasar el tiempo y “contratos de muchos ceros”, cuenta, cuando en 2013 lanzó su primer álbum en solitario, ‘Subir una montaña’, para cuya grabación y lanzamiento terminó por vender su casa.

 “Quería hacer un disco que fuera algo que de verdad quería compartir, no algo por inercia. En cada momento hacemos lo que sentimos y me parece que fue necesario para llegar aquí”, indica.

 “Los que nos dedicamos al arte o a la música aceptamos que va a ser una montaña rusa”, añade. “Pero cuidar la música significa ser consciente de lo que estás haciendo y lo que importa para ti”, insiste frente al “montón de distracciones que te pueden despistar”, cosas “adheridas a tu motivación” inicial, como puede ser “la fama”.

 A sus 51 años no se siente “una persona nostálgica” y presume de las alegrías que le dio su tercer disco en solitario, ‘Bailar conmigo’ (2023). “Siento que el camino es esperanzador por mi ilusión por crear, que es lo que me hace seguir con tanta curiosidad y tanto amor por la música”. 

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