Morrissey no actúa en Valencia por la falta de sueño “debido al ruido” en la ciudad

El cantante Morrissey, durante uno de los conciertos de su nueva gira Kevin Winter (Ep)

El cantante inglés Morrissey anunció este jueves que no podría ofrecer el concierto programado para la noche en Valencia, el primero de los tres que iba a dar en España dentro de su gira europea, por falta de sueño y “debido al ruido” en la capital valenciana, que se prepara ya para celebrar sus Fallas.

El exlíder de The Smiths señaló en un comunicado que llegó a Valencia, que a partir de este fin de semana celebra sus días grandes de Fallas, desde Milán en coche, pero no pudo “descansar allí debido al ruido”.

“El espectáculo no se cancela. Las circunstancias lo hacen imposible”, concluyó el comunicado. No obstante, fuentes de la promotora del concierto confirmaron que el recital sí estaba cancelado.

En otros comunicados posteriores, el equipo de Morrissey ofreció más detalles. Uno de ellos estaba titulado ‘Mental in Valencia’, parafraseando así la letra y la breve mención valenciana de su polémica canción contra la tauromaquia ‘The bullfighter dies’.

“Tras dos días de viaje por carretera, Morrissey llegó al hotel en Valencia a última hora del miércoles. No pudo dormir ni descansar durante la noche debido al ruido del festival, las voces tecno a todo volumen y los anuncios por megafonía. Esta experiencia dejó a Morrissey en un estado catatónico”, explicó.

En otro comunicado posterior, titulado ‘Oh Val-en-cia so much to answer for’ –’Oh, Val-en-cia, hay mucho que responder’, parafraseando otro verso de una canción de The Smiths, ‘Suffer little children’ pero cambiando la alusión a Manchester por la capital valenciana–, señaló que Morrissey describió su hotel en la plaza Manises, pegado al Palau de la Generalitat y en pleno centro histórico, como “un infierno indescriptible”.

“Tardaré un año en recuperarme. Y eso es quedarse corto”, recogió el comunicado con un entrecomillado del artista.

Este concierto iba a ser el primero que el cantante de Manchester iba a ofrecer en España dentro de su gira de presentación de su nuevo disco, ‘Make-up is a lie’, que en principio está previsto que continúe este sábado en Zaragoza y el próximo lunes en Sevilla.

Las cerca de 1.500 entradas del Auditorio del Palau de les Arts se agotaron hace meses a los pocos minutos de ponerse a la venta y este concierto iba a ser el primero que el exvocalista de The Smiths ofreciera en la capital valenciana durante sus 40 años de trayectoria.

Se desconoce si la promotora ofrecerá alguna solución para quienes habían comprado entrada. Esta suspensión es la primera de la actual gira europea de Morrissey.