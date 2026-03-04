La feria de Arte Contemporáneo ARCO abre sus puertas en su edición número 45 con optimismo y confianza

Obras expuestas en la edición número 45 de ARCO Alberto Ortega (Ep)

La feria de Arte Contemporáneo ARCOmadrid 2026 inauguró este miércoles su edición número 45 con un optimismo y confianza empañados por la guerra en Irán, y con la protesta de los artistas y galeristas por el IVA cultural.

La feria, que se celebra del 4 al 8 de marzo, reúne a 211 galerías españolas e internacionales que muestran sus mejores obras con el objetivo de atraer la mirada de compradores y coleccionistas, que ayer se acercaron a Ifema en masa.

A primera hora, la directora de la feria, Maribel López, daba la bienvenida a ARCO asegurando que esta edición se presenta “sólida y tranquila” y mostrándose optimista sobre el éxito comercial y la escasa incidencia que, según ella, tendrá el convulso panorama internacional.

Así, aseguró que “todos los invitados que tenían que estar aquí han venido sin problemas”, salvo una galerista de Dubai, que si bien su stand se ha abierto sin problema, ella no ha podido viajar.

En opinión de López, la guerra no va a afectar a las ventas ya que “el arte aporta esperanza y luminosidad”, afirmó.

No son de la misma opinión algunos galeristas, quien como Isabel Mignoni, de la galería Elvira González, comentó que “tenía muchísimas expectativas, pero con todo lo que está pasando, la gente pierde empuje y ánimo por comprar. Ya veremos”, dijo con cautela.

Otro asunto que acaparó la atención en la apertura de la feria, que inaugurarán oficialmente los reyes Felipe VI y Letizia este jueves, fue la polémica que mantienen las galerías sobre el IVA cultural.

Pese a las protestas y reclamaciones, el Gobierno se resiste a bajar el IVA que se aplica a las compras de arte del 21% actual y equipararlo con los países europeos, que lo gravan con entre un 5% y un 8%.

En protesta, decenas de artistas se congregaron a las puertas de ARCO con pancartas en las que reclaman “IVA cultural ¡YA!”, a la espera de que el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pasase por la feria.

Al margen de la protesta, cientos de visitantes profesionales e invitados de las galerías paseaban ayer por la inmensa feria, donde se exponen obras de grandes clásicos como Picasso, Miró, Francis Bacon, Chillida o Miralles y de también jóvenes artistas emergentes, que son el motor de renovación de la feria, y que están mayoritariamente representados por las nuevas galerías.