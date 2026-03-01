Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cultura

Rosalía levanta al estadio en los premios BRIT con Björk como sorpresa

La cantante ganó el galardón a Artista Internacional del Año, imponiéndose a otros como Bad Bunny, Taylor Swift o Lady Gaga

Efe
01/03/2026 21:37
Rosalía, en un momento de su espectacular actuación
Rosalía, en un momento de su espectacular actuación
Adam Vaughan (Efe)
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif

La cantante española Rosalía se proclamó como Artista Internacional del Año en los premios BRIT, los más importantes de la música en el Reino Unido, durante la gala celebrada en la noche del sábado al domingo en la ciudad inglesa de Mánchester, donde además también actuó.

 La catalana, de 33 años, se alzó con la estatuilla ámbar y se impuso así a otros grandes nombres como el puertorriqueño Bad Bunny y estrellas internacionales de la talla de Taylor Swift, Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, CMAT, Doechii, Sombr o Tyler, The Creator.

 Rosalía subió al imponente escenario del estadio Co-Op Live con el pelo recogido y un vestido rojo y, al recibir el galardón de manos de Jade, exintegrante de la girlband Little Mix, dio las gracias al resto de compañeros de la industria “que hacen música en español”, a su madre, al resto de su familia y a su equipo.

 “Sigamos celebrando la música diferente, las culturas diferentes, los idiomas diferentes”, continuó diciendo.

 En 49 ediciones de los BRIT, Rosalía es la primera artista española en ganar el galardón de Artista Internacional del Año y tan solo Julio Iglesias estuvo a punto de lograrlo antes en 1983, tras lograr una nominación, pero finalmente fue a parar a Kid Creole and the Coconuts.

 Este reconocimiento, otorgado por la Industria Fonográfica Británica, consolida el ascenso meteórico de la de Sant Esteve Sesrovires y supone el primer premio a nivel internacional que consigue desde el lanzamiento de su último disco, ‘Lux’, el 7 de noviembre.

 Además de lograr la estatuilla, la artista catalana encabezó el cartel estelar de actuaciones de esta edición, junto con Harry Styles –en su vuelta a los escenarios tras una pausa de tres años–, Olivia Dean, Raye, Alex Warren, Sombr, Wolf Alice, Mark Ronson, las voces del grupo de k-pop HUNTR/X o un tributo al fallecido músico y vocalista de Black Sabbath Ozzy Osbourne liderado por Robbie Williams.

 Para su debut en los BRIT, Rosalía interpretó una versión rave de su tema ‘Berghain’ por primera vez en directo y acompañada de una orquesta, bailarines y con la aparición estelar de la islandesa Björk dejó con la boca abierta a todo el estadio.

 La presencia de Rosalía en la gala levantó una enorme expectación, pues desde que publicó ‘Lux’ ha limitado sus apariciones públicas y la de Mánchester será previsiblemente su última actuación en vivo antes del inicio de su gira mundial, que comenzará en Lyon el 16 de marzo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Cierre de la plaza de las Bárbaras

Cae el cierre de la plaza de las Bárbaras en A Coruña
Redacción
Rosalía, en un momento de su espectacular actuación

Rosalía levanta al estadio en los premios BRIT con Björk como sorpresa
EFE
El conselleiro de Emprego, José González, y el presidente gallego, Alfonso Rueda, tras un Consello da Xunta

Los planes de igualdad en la comunidad gallega caen un 11% en 2025 hasta los 287
EP
O presidente galego, Alfonso Rueda, nun momento da súa visita este domingo ao Centro de Protonterapia de Galicia

Rueda afirma que o acelerador de protóns “é xa unha realidade”
EFE