Lo mejor y lo peor de los 40 años de los Goya en la alfombra roja

Fotografía de un Goya El Ideal Gallego

Cuarenta años de Premios Goya bien merecen un recorrido por su alfombra roja, sencilla, sobria y corta en sus comienzos y de más 60 metros en su última edición, donde lo más granado de la interpretación cinematográfica española luce sus mejores galas en la mayoría de ocasiones; otras veces no tanto.

Sería difícil señalar cuál ha sido la mejor entre las mejores en el majestuoso recorrido hasta el auditorio elegido en el que se celebra la gala de los Goya, pero lo que sí es habitual es que las protagonistas que figuran en las listas de las más elegantes sean recurrentes cada año, aunque a veces también patinan.

Es el caso de Penélope Cruz, embajadora de Chanel, la firma de la que la suele vestir la noche del cine español, pero, sin embargo, destaca su presencia en 2016, cuando estaba nominada por "Mama", y lució un Atelier Versace en negro, con escote palabra de honor. O el Dolce&Gabbana que vistió en Sevilla en 2023, un bustier con falda con cancán, de gran volumen.

La elegancia natural de Ana Belén no pudo ser más sutil y acertada con un Delpozo de Josep Font, cuando recogió su Goya de Honor en 2017. En 2025 fue Aitana Sánchez Gijón la premiada con el mismo galardón, un momento para el que eligió un diseño bicolor en tul de Carlina Herrera, una de sus firmas de cabecera en la alfombra.

La actriz Silvia Abascal siempre está en la lista de mejor vestidas, como cuando desfiló en 2011 con un 'look' años 50 creado por Lorenzo Caprile, un ajustado diseño en lentejuelas beige, con escote ribeteado en negro y cola en el mismo tono, aunque no ha sido la única vez que ha dejado con la boca abierta a los asistentes.

En la misma línea de aciertos, la colombiana Juana Acosta sabe cómo deslumbrar cada año. Hay que resaltar el Dolce&Gabbana con cuerpo de cristales de 2019, tanto como el rompedor Balmain de Milena Smit de 2022, que acompañó de un maquillaje espectacular, además de un acertado recogido, porque no todo es el vestido: el conjunto debe acompañar para lograr un 'look' redondo.

Destacar la presencia de Nieves Álvarez en los Goya es inevitable; su altura, su belleza y la manera de caminar de la modelo y presentadora son siempre un activo que resalta su elegancia, casi siempre enfundada en un diseño de su amigo Stéphane Rolland como el que lució en 2013 en blanco y negro, con un enorme rosetón rojo sobre el pecho.

En 2015, Blanca Suárez apostó por un vestido joya del diseñador libanés Zuhair Murad en color burdeos. Dos años después, de negro y lentejuelas, con un impresionante escote en V, aún más generoso en la espalda, apareció Amaia Salamanca con un diseño de Hervé Moreau para Pronovias.

Bárbara Lennie parecía una diosa egipcia en 2017 con un diseño de Gucci, con la pechera con volante en tul celeste y detalles de brillo dorado, cuerpo transparente y falda en cascada también de volantes.

Belén Rueda no deja de sorprender en cada edición, unas veces como princesa de las nieves con un Valenzuela Atelier en 2023 en blanco con una gran capa de plumas, o el azul Elsa, en pleno furor Frozen, de 2020.

Para olvidar

Aunque no es lo habitual, Paz Vega se encuentra en la lista de desaciertos por el vestuario que eligió cuando recogió su Goya a mejor actriz revelación en 2002, un diseño de una gran firma de difícil descripción, en gasa marrón, con el cabello recogido en una cinta que recordaba a Pocahontas en mitad del bosque.

Chocante, cuando menos, el vestuario de Laura Weissmahr al recoger el Goya 2025 en la misma categoría por su trabajo en 'Salve María' con una creación en tono nude, con cuerpo de corsé y con un moderno aire 'menina'.

En 2020, Nadia de Santiago decidió acudir a la gala con un conjunto lencero en lila con el que parecía recién levantada.

Ir de burbuja no ha sido siempre la mejor opción. Patinó estrepitosamente Alaska en 2005 con un vestido minifaldero oro y tampoco fue buena la elección de Rossy de Palma en 2019 con una fantasía flamenca de lentejuelas doradas.

Claro que el lamé plateado de Victoria Abril en 2012 es también para olvidar, como el recogido revuelto de su peinado de 2022.