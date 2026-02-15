Tony Grox & Lucycalys ganan el Benidorm Fest 2026

Celebración de Tony Grox & Lucycalys EFE

Tony Grox & Lucycalys, con 'T amaré', han ganado el Benidorm Fest 2026 y se han alzado con el mítico trofeo de la Sirenita de Oro y el premio de 150.000 euros en la quinta edición del certamen musical tras conseguir un total de 166 puntos, 48 procedentes del público.

Por primera vez en la historia del festival, este año la propuesta ganadora se ha llevado un premio económico de 150.000 euros (100.000 euros para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción). Sin embargo, no representarán a España en el Festival de Eurovisión tras la retirada de RTVE por la polémica participación de Israel en el concurso.

Las votaciones del jurado dejaban el ranking con Asha a la cabeza con 92 puntos, seguida de Tony Grox & Lucycalys con 82 puntos e Izan Llunas con 71 puntos. Una vez desvelado el voto demoscópico, el top tres lo ocupaban Asha (120), Izan Llunas (119) y Tony Grox & Lucycalys (118). Finalmente, el público ha dado la victoria a Tony Grox & Lucycalys, que han sumado otros 48 puntos, seguidos de Asha y Rosalinda Galán.

Además, el dúo formado por Tony Grox & Lucycalys ha conseguido otro de los premios en juego: un viaje a Miami (Estados Unidos), de la mano de Univisión, para promocionar su carrera en programas de televisión del grupo y grabar un single con un reconocido productor musical.

Por su parte, por decisión del jurado profesional, Asha se ha llevado el premio de un viaje a Estocolmo (Suecia) para grabar un single en el estudio insignia de Spotify.

La gran final, conducida por Inés Hernand, Javier Ambrossi y Jesús Vázquez, junto a Lalachus, colaboradora del programa 'La Revuelta, ha comenzado a las 22.00 horas con la actuación especial de la ganadora de 2025, Melody, quien ha interpretado partes de algunos de sus temas más exitosos: 'Esa Diva', 'El apagón' y 'Alarma'.

"Yo quiero decir, de corazón, muchísimas gracias a cada uno de vosotros por apoyarme, por quererme, por mimar a la música", ha afirmado la artista sobre el escenario del concurso que han ganado Chanel (2022) con 'SloMo', Blanca Paloma (2023) con 'Eaea', Nebulossa (2024) con 'Zorra' y la propia Melody (2025) con 'Esa Diva'.

El primero en abrir la competición este sábado ha sido Mayo con su canción 'Tócame'. Le han seguido Kitai con 'El amor te da miedo', Asha con 'Turista', Dani J con 'Bailándote', The Quinquis con 'Tu no me quieres', Izan Llunas con '¿Qué vas a hacer?', Mikel Herzog Jr. con 'Mi mitad', María León ft. Julia Medina con 'Las Damas y el Vagabundo', Rosalinda Galán con 'Mataora', Kenneth con 'Los ojos no mienten', Miranda! & bailamamá con 'Despierto Amándote' y Tony Grox y Lucycalys con 'T amaré'.

En la primera semifinal lograron la clasificación Tony Grox y Lucycalys, Izan Llunas, Kitai, María León y Julia Medina, Mikel Herzog Jr. y Kenneth; mientras que en la segunda ronda de clasificación lograron el pase a la final Miranda! & bailamamá, Dani J, Álvaro Mayo, The Quinquis, Rosalinda Galán y Asha.

Además de Melody, la gala ha contado con la participación especial de Chanel y otros artistas como Nebulossa y Blanca Paloma, ganadoras de las ediciones de 2024 y 2023, respectivamente, Agoney, Jorge González, Almácor, Daniela Blasco, Vicco, quienes han terminado interpretado juntos 'Eres tú', de Mocedades. Durante la actuación de Nebulossa, la cantante María 'Mery' Bas ha mostrado una bandera de Palestina pintada sobre su pecho.

Los espectadores han podido votar de forma gratuita por sus artistas favoritos desde el inicio de la gala por SMS, por teléfono y también mediante la app de RTVE Play, con un único voto permitido por persona.

El jurado profesional del Benidorm Fest 2026 lo han integrado Alicia García, directora de Acuerdos Estratégicos y Patrocinios en Starlite Group; Almudena Heredero, presidenta de la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM); Dani Ruiz, productor y compositor para artistas como Sebastián Yatra, Abraham Mateo, Chanel o Pastora Soler; Ignacio Meyer, presidente de Univision Networks Group en TelevisaUnivision; Javier Llano, periodista y miembro de la Academia de la Música de España y responsable de programación musical en Cadena 100; Melanie Parejo, directora de Música para el Sur y el Este de Europa en Spotify; Sonia Durán, gerente de la Unión Fonográfica Independiente (UFI), y Roberto Santamaría, director de Radio Nacional de España (RNE), quien ha ejercido como portavoz.

Como las dos semifinales, la gran final ha tenido lugar en el Palau d'Esports l'Illa de Benidorm (Alicante) y se ha podido seguir en directo por La 1 de TVE, RTVE Play, RNE, las plataformas de radio y redes sociales de la Corporación y por Radio Exterior.