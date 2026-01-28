Netflix anuncia una serie de ficción inspirada en el caso de Marta del Castillo

Manifestantes con carteles con la foto de Marta del Castillo, durante la concentración ante los juzgados por el 15 aniversario de su asesinato Europa Press

Netflix ha anunciado este miércoles que próximamente comenzará en Sevilla el rodaje de una miniserie de ficción inspirada en el caso de Marta del Castillo, para la que todavía no tiene título ni fecha de estreno.

El proyecto, según ha señalado Netflix en un comunicado, cuenta con el apoyo de la familia de Marta del Castillo y será producida por Bambú Producciones (creadores de 'El caso Asunta' y 'El caso Alcasser'), en colaboración con La Claqueta PC.

El anuncio llega poco después de que el Gobierno avanzara una reforma del derecho al honor y a la intimidad personal, que persigue reforzar la protección de los menores y regular los 'true crimes', cuando con ellos la persona que causa el daño, el sufrimiento o la muerte obtiene un beneficio económico o una proyección personal.