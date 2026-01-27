Luis Tosar estrena 'Salvador', una serie que retrata cómo captan los grupos neonazis

Los actores Luis Tosar, en el papel de Salvador, y Fariba Seikhan, como Marjane, en una escena de la serie 'Salvador'. EFE

Netflix estrena este martes 'Salvador', una serie protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas que reflexiona sobre los peligros de la radicalización de la juventud y su exposición a ser captados por grupos radicales que defienden valores racistas, violentos y homófobos.

Tosar da vida a Salvador, un conductor de ambulancias exalcohólico que durante un enfrentamiento violento entre los aficionados radicales de dos clubes de fútbol descubre que su hija Milena (Candela Arestegui ) forma parte de un grupo neonazi, los White Souls, del que también es miembro Julia (Claudia Salas), quien ha perdido la custodia de su hija como consecuencia de sus compañías.

Durante ocho capítulos, Salvador tratará de descubrir los motivos por los que Milena ha acabado formando parte del grupo ultra, una situación que le envolverá en una frenética espiral de violencia y caos, y que le obligará a traspasar líneas que nunca antes habría imaginado cruzar.

"La temática ya me parecía muy actual hace dos años cuando empezamos a tener conversaciones sobre la serie, pero hoy en día mucho más aún", ha aseverado Salas durante la presentación de la ficción en Madrid.

Tosar ha defendido que si bien la serie no pretende ser un documental o un análisis y ni siquiera está inspirada en un grupo ultra concreto, sí intenta "establecer un debate y poner los elementos para que el espectador se haga una idea de lo que puede llegar a ser esto en un momento dado".

"Es una serie que no parte del estereotipo. Hay elementos muy reconocibles, eso es inevitable porque hay un gran trabajo de documentación, pero se ha profundizado muchísimo en la historia de los personajes, en los conflictos...", ha coincidido Salas, quien elogia que la ficción muestre las consecuencias humanas que tiene formar parte de un grupo ultra.

Para la actriz, la serie aborda muy bien el fenómeno de la captación, el adoctrinamiento y la radicalización a partir de personajes que en un momento de vulnerabilidad toman decisiones equivocadas o que vienen de entornos distintos.

En ese sentido, Salas recuerda que no solo personas con economías precarias pueden entrar en este tipo de grupos y recuerda que cualquiera es susceptible de hacerlo. "Creo que es importante que no pensemos que solo la gente más desfavorecida es potencialmente apta porque eso hace que no veamos la magnitud del problema", ha aseverado.

"La intelectualidad no te exime de la radicalidad", concreta Tosar, para quien un punto diferencial de 'Salvador' es "abordar la vulnerabilidad del ser humano a la hora de salir a la calle y estar expuesto a cierto tipo de relatos y estímulos, y a una sociedad que por desgracia se está volviendo cada vez más hostil".

La serie también aborda las redes sociales y los peligros que acechan en determinados espacios donde los jóvenes se relacionan, como los foros.

"Hay muchos despiste sobre todo por parte de los padres, porque han venido una serie de generaciones nuevas con herramientas muy complejas que tienen que ver con lo digital", subraya Tosar, quien reconoce que en Internet han crecido discursos y relatos "muy difíciles de manejar y controlar", los cuales provocan la sensación "de que no controlas nada los estímulos recibidos por tus hijos".

En opinión de los dos actores, la serie llega en un momento perfecto por el contexto social.

"Espero que sea una serie que apele a mucha gente que sienta que de lo que se habla aquí tiene que ver algo con su vida", afirma Tosar.