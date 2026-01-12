Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cultura

La brasileña ‘El agente secreto’ deja a ‘Sirat’ sin el premio a mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro

El film español dirigido por el gallego Oliver Laxe optaba también al galardón a mejor banda sonora

Ep
12/01/2026 23:04
El cineasta gallego Oliver Laxe, en los Globos de Oro
El cineasta gallego Oliver Laxe, en los Globos de Oro
Octavio Guzmán (Efe)
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_resonac_redideal_251125_tamara

‘El agente secreto’, cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho, se alzó con el premio a la mejor película de habla no inglesa en la edición número 83 de los Globos de Oro.

 Una categoría en la que también estaba nominada ‘Sirat’, el filme español dirigido por el gallego Oliver Laxe que optaba también al premio a la mejor banda sonora.

 La gala de entrega de los premios que concede anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) para reconocer a lo mejor del cine y la televisión en 2025 se celebró en su escenario habitual, el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, California, y estuvo conducida, por segunda edición consecutiva, por la humorista y actriz Nikki Glaser.

 ‘Sirat’ competía en la categoría de mejor película de habla no inglesa con la iraní ‘Un simple accidente’, la surcoreana ‘No hay otra opción’, la noruega ‘Valor sentimental’, la tunecina ‘La voz de Hind’ y con la brasileña ‘El agente secreto’.

 En el apartado de mejor banda sonora original, Kangding Ray con ‘Sirat’ competía con Alexandre Desplat por ‘Frankenstein’, Jonny Greenwood por ‘Una batalla tras otra’, Max Richter ‘Hamnet’, Hans Zimmer por ‘F1: La película’ y Ludwig Göransson que fue finalmente el ganador del Globo de Oro por la música de ‘Los pecadores’.

 ‘Sirat’ ha pasado el primer corte de los Oscar en cinco categorías: mejor película extranjera, mejor sonido, mejor música original, mejor reparto y mejor fotografía.

 La Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense dará a conocer la lista definitiva de nominados el 22 de enero de cara a la ceremonia de entrega del 15 de marzo.

 La cinta de Laxe, ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, cerró el pasado año 2025 como la octava película española más taquillera.

 ‘Una batalla tras otra’, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue la gran triunfadora de los Globos de Oro, con cuatro galardones de los nueve a los que estaba nominada.

 ‘Hamnet’, filme dirigido por Chloé Zhao, fue reconocido como mejor película dramática también brilló en los galardones de la HFPA.

 En el caso de la televisión, los Globos de Oro convirtieron a la serie ‘Adolescencia’ en la gran vencedora con cuatro galardones, seguida de ‘The Studio’, y ‘The Pitt’. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Los agraciados de Laxe, hace 25 años

Hace 25 años | Quince peñistas de Laxe se reparten casi mil millones
Eugenio Cobas
El presidente gallego, Alfonso Rueda, este lunes, en rueda de prensa tras la reunión del Consello da Xunta

Alfonso Rueda ratifica que Galicia estará en el CPFF de financiación
EP
O líder do PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro

Besteiro afirma que o Comité do PSdeG sinala sobre os casos de acoso a correcta actuación da dirección
EP
La exconsellera Pradas, este lunes, a su llegada al juzgado

Pradas cree que Mazón se “entrometió” en la medida del confinamiento
EP