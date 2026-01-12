La brasileña ‘El agente secreto’ deja a ‘Sirat’ sin el premio a mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro

El cineasta gallego Oliver Laxe, en los Globos de Oro Octavio Guzmán (Efe)

‘El agente secreto’, cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho, se alzó con el premio a la mejor película de habla no inglesa en la edición número 83 de los Globos de Oro.

Una categoría en la que también estaba nominada ‘Sirat’, el filme español dirigido por el gallego Oliver Laxe que optaba también al premio a la mejor banda sonora.

La gala de entrega de los premios que concede anualmente la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) para reconocer a lo mejor del cine y la televisión en 2025 se celebró en su escenario habitual, el hotel The Beverly Hilton de Beverly Hills, California, y estuvo conducida, por segunda edición consecutiva, por la humorista y actriz Nikki Glaser.

‘Sirat’ competía en la categoría de mejor película de habla no inglesa con la iraní ‘Un simple accidente’, la surcoreana ‘No hay otra opción’, la noruega ‘Valor sentimental’, la tunecina ‘La voz de Hind’ y con la brasileña ‘El agente secreto’.

En el apartado de mejor banda sonora original, Kangding Ray con ‘Sirat’ competía con Alexandre Desplat por ‘Frankenstein’, Jonny Greenwood por ‘Una batalla tras otra’, Max Richter ‘Hamnet’, Hans Zimmer por ‘F1: La película’ y Ludwig Göransson que fue finalmente el ganador del Globo de Oro por la música de ‘Los pecadores’.

‘Sirat’ ha pasado el primer corte de los Oscar en cinco categorías: mejor película extranjera, mejor sonido, mejor música original, mejor reparto y mejor fotografía.

La Academia de Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense dará a conocer la lista definitiva de nominados el 22 de enero de cara a la ceremonia de entrega del 15 de marzo.

La cinta de Laxe, ganadora del Premio del Jurado en el Festival de Cannes, cerró el pasado año 2025 como la octava película española más taquillera.

‘Una batalla tras otra’, dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue la gran triunfadora de los Globos de Oro, con cuatro galardones de los nueve a los que estaba nominada.

‘Hamnet’, filme dirigido por Chloé Zhao, fue reconocido como mejor película dramática también brilló en los galardones de la HFPA.

En el caso de la televisión, los Globos de Oro convirtieron a la serie ‘Adolescencia’ en la gran vencedora con cuatro galardones, seguida de ‘The Studio’, y ‘The Pitt’.