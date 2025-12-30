‘Sirat’ es la octava película española más taquillera de 2025, con 2,9 millones de euros recaudados

El director de ‘Sirat’, el gallego Oliver Laxe, durante un acto con un fotograma de la película de fondo f. Villar (Efe)

‘Sirat’, del director gallego Oliver Laxe, ha cerrado 2025 como la octava película española más taquillera, con una recaudación de 2,9 millones de euros y un total de 438.325 espectadores desde su estreno en salas comerciales el pasado mes de junio.

De esta manera se observa en el análisis anual de resultados del sector en España elaborado por Comscore.

En el décimo puesto del top diez de películas españolas más taquilleras figura ‘Romería’, de Carla Simón, rodada en Vigo. ‘Sirat’ ha pasado el primer corte de los premios Oscar de la Academia del Cine de Hollywood –la conocida como ‘shorlist’– en cinco categorías: mejor película extranjera, sonido, música original, reparto y fotografía.

También ha sido nominada en dos categorías de los Globos de Oro –mejor película internacional y banda sonora original–.

La nueva y quinta entrega de la saga ‘Padre no hay más que uno’ –13,4 millones recaudados y más de dos millones de espectadores–, dirigida por Santiago Segura, se sitúa, una vez más, en lo más alto del ranking del cine estatal, seguida por ‘El Cautivo’, de Alejandro Amenábar, y por ‘Los Domingos’, de Alauda Ruiz de Azúa.

El séptimo arte español cierra el presente año con una cuota de mercado del 19%, la misma que en 2024, con un total de doce millones de espectadores y una taquilla de 78 millones de euros.

El género de acción ha sido el que mayores éxitos ha conseguido este año seguido del drama y de la animación.

Asistencia

La asistencia a salas de cine en 2025 ha registrado un total de 65 millones de espectadores, lo que supone una caída del 8% respecto al anterior ejercicio.

Además, ‘Lilo y Stitch’ y ‘Padre no hay más que uno 5’ han sido las películas extranjera y española, respectivamente, más taquilleras del año.

Mientras, la taquilla ha alcanzado una recaudación de 453 millones de euros, según revela Comscore en su análisis anual de resultados del sector en España.

La evolución de la taquilla ha mostrado un comportamiento “irregular” a lo largo del año, explican.

Mientras que el primer semestre del año cerraba en positivo, con un incremento del 3% respecto a 2024, el segundo semestre cerrará con un descenso provisional del 16%, lastrado principalmente por los resultados de octubre (-28%) y noviembre (-31%).

Los resultados de octubre y noviembre, ambos negativos, quedan lejos de lo que suelen aportar al global de la taquilla. Sin embargo, la semana del año con una mayor asistencia de espectadores se registró del 30 de mayo al 5 de junio, con un total de 2,08 millones de espectadores.

Además, el día de mayor asistencia del año fue el 2 de julio con 554.244 espectadores.

Mejor estreno

En lo referente al mejor estreno del año, este ha sido el de la tercera parte de ‘Avatar’ –‘Avatar: Fuego y Ceniza’– del director James Cameron, que llegaba a las salas el pasado 19 de diciembre y ha recaudado 6,2 millones de euros en su fin de semana de estreno.

Las diez provincias con un mayor número de espectadores fueron Madrid (21,5%), Barcelona (13,7%), Valencia (6,5%), Alicante (4,1%), Sevilla (3,7%), Málaga (3,7%), Murcia (3,5%), Vizcaya (2,5%), Islas Baleares (2,5%) y Cádiz (2,3%).