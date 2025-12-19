'Salvador', la nueva serie de Luis Tosar en Netflix, se estrenará el 6 de febrero

Salvador de Luis Tosar Netflix

Netflix ha anunciado este viernes el estreno el próximo 6 de febrero de la serie 'Salvador', protagonizada por Luis Tosar, que se mete en la piel de un padre y técnico de emergencias sanitarias que lucha por dejar atrás su pasado con el alcohol y solventar los errores que cometió con su familia.

Su vida da un giro de 180 grados la noche que descubre que su hija Milena (interpretada por Candela Arestegui) pertenece a un grupo neonazi, los White Souls, que defiende valores racistas, violentos y homófobos, totalmente opuestos a los que siempre trató de inculcarle.

La serie de ocho episodios ha sido creada por Aitor Gabilondo, conocido por 'Patria' o 'Entrevías', y cuenta con la participación de actores como Claudia Salas, Leonor Watling, Fariba Sheikhan, Patricia Vico, César Mateo, Alejandro Casaseca, Marco Marini y Lucas Ares, entre otros.