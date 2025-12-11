Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Cultura

Rosalía agota todas las entradas para sus ocho conciertos en Madrid y Barcelona

Efe
11/12/2025 14:19
La cantante catalana Rosalía, durante la presentación el pasado lunes 3 de noviembre de su disco ‘Lux’ en México
La cantante catalana Rosalía
Efe
Rosalía ha vendido todas las entradas para los ocho conciertos en Madrid y Barcelona de su gira 'Lux' apenas dos horas después de que se abriera la venta al público general.

La página web del Palau Sant Jordi, donde la catalana actuará los días 13, 15, 17 y 18 de abril, ya luce el cartel de "entradas agotadas", mientras que el mapa virtual del Movistar Arena de Madrid no muestra ni un solo asiento disponible ni para el 30 de marzo ni para el 1, 3 y 4 de abril.

Las entradas salieron en preventa el pasado martes para los clientes el Banco Santander de forma escalonada: a las 10:00 horas se pudieron comprar los tiques para los días 30 de marzo y 1 de abril en Madrid y 13 y 15 de abril en Barcelona; mientras que a las 11:00 horas se desbloquearon las otras fechas.

Este jueves, ya con acceso al público general, se han vendido el resto de entradas en apenas dos horas con el mismo proceso de venta escalonada.

La gira 'Lux' comenzará el próximo 16 de marzo en Lyon, Francia, y luego desembarcará los días 18 y 20 en París, conciertos para los que ya quedan pocas entradas.

Tras esto, Rosalía cantará en Zúrich, el 22 marzo, y Milán, el 25, antes de dar sus ocho recitales en España, con dos fechas en Lisboa los días 8 y 9 de abril, entre medias.

Cerrará la parte europea de la gira con conciertos en Ámsterdam (22 de abril), Amberes (27 de abril), Colonia (29 de abril), Berlín (1 de mayo) y Londres (5 de mayo).

Cerca del verano saltará al otro lado del Atlántico, con nueve conciertos, primero entre Estados Unidos y Canadá, y a partir del 16 de julio iniciará en Bogotá su periplo latinoamericano.

Seguirán a la capital colombiana conciertos en Santiago de Chile (24 y 25 de julio), Buenos Aires (1 y 2 de agosto), Río de Janeiro (10 de agosto), Guadalajara (15 de agosto), Monterrey (19 de agosto), Ciudad de México (24 y 26 de agosto) y San Juan (3 de septiembre).

