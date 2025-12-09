Muere Jorge Martínez, el alma de Ilegales

El fundador y vocalista de Ilegales ha fallecido este martes a los 70 años en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde estaba ingresado desde hace unos días por un proceso oncológico.

La banda de rock anunció el 19 de septiembre la cancelación de todos sus conciertos previstos por tiempo indefinido, debido a los problemas de salud de su líder. El comunicado decía que Jorge Martínez debía de someterse a un tratamiento contra el cáncer, lo que obligaba a detener por completo la actividad en directo.

En los últimos meses, Ilegales ya había tenido que cancelar varias actuaciones por esta situación, entre ellas el concierto previsto para el día 16 de septiembre en A Coruña. La banda recalcaba que la decisión, "tan difícil como inevitable", respondía exclusivamente a la necesidad de que Martínez concentrase todas sus energías en la recuperación.