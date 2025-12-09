Mi cuenta

El Ideal Gallego

Cultura

Muere Jorge Martínez, el alma de Ilegales

09/12/2025 12:18
El fundador y vocalista de Ilegales ha fallecido este martes a los 70 años en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) donde estaba ingresado desde hace unos días por un proceso oncológico.

La banda de rock anunció el 19 de septiembre la cancelación de todos sus conciertos previstos por tiempo indefinido, debido a los problemas de salud de su líder. El comunicado decía que Jorge Martínez debía de someterse a un tratamiento contra el cáncer, lo que obligaba a detener por completo la actividad en directo.

Ilegales cancela su concierto en A Coruña por la enfermedad de su líder

En los últimos meses, Ilegales ya había tenido que cancelar varias actuaciones por esta situación, entre ellas el concierto previsto para el día 16 de septiembre en A Coruña. La banda recalcaba que la decisión, "tan difícil como inevitable", respondía exclusivamente a la necesidad de que Martínez concentrase todas sus energías en la recuperación.

