Cultura

'Sirat', elegida como mejor película de 2025 por 'The New Yorker'

Ep
08/12/2025 11:23
El director Óliver Laxe junto al cartel promocional de la película
EC
'Sirat' ha sido nombrada mejor película del año por la revista estadounidense 'The New Yorker' en la lista anual elaborada por sus críticos de cine. En concreto, ha sido Justin Chang quien, de forma individual, ha colocado en el primer puesto de su ránking de 2025 el film de Oliver Laxe, que describe como un 'thriller' "de supervivencia visual y sonoramente sobrecogedor".

Este es un logro más que el gallego suma en la carrera a los Óscar, en la que su película es la candidata española en la categoría de mejor película internacional, que en más de una semana recibirá el primer corte. El próximo 16 de diciembre se descubrirán qué 15 cintas siguen teniendo la opción de, finalmente, ser una de las cinco que pugne por la estatuilla dorada.

Chang, en su listado anual, describe el viaje del personaje protagonista, interpretado por Sergi López, "de una conmoción y una tragedia insondables".

"Pero la película no es una experiencia cínica o nihilista barata; sus horrores más graves surgen de una compleja comprensión de cómo la compasión humana persiste en un universo que se opone fundamentalmente a su existencia", valora.

Este reconocimiento llega en la misma semana en la que la cinta ha sido nominada a mejor película internacional en los Independent Spirit Awards, de cine independiente. En el plano nacional, a la espera de las nominaciones a los Goya, la película encabeza --solo por detrás de 'Los domingos'-- las nominaciones a los Premios Feroz, con siete nominaciones (mismas que 'Maspalomas').

