Paramount lanza una oferta hostil por Warner Bros

Paramount lanzó este lunes una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. Discovery dirigiéndose directamente a los accionistas con una oferta en efectivo de 30 dólares por acción, que valora la compañía en alrededor de 108.000 millones de dólares.

Netflix anunció el pasado viernes un acuerdo de 83.000 millones de dólares para comprar una parte importante de Warner Bros. Discovery, un acuerdo aprobado por los consejos de administración de ambas compañías.

18.000 millones de dólares más

"La oferta de Paramount por la totalidad de WBD proporciona a los accionistas 18.000 millones de dólares más en efectivo que la contraprestación de Netflix. La recomendación del Consejo de Administración de WBD de la transacción con Netflix en lugar de la oferta de Paramount se basa en una valoración prospectiva ilusoria de Redes Globales que no está respaldada por los fundamentos del negocio y está lastrada por los altos niveles de apalancamiento financiero asignados a la entidad", afirma hoy Paramount en un comunicado.

Paramount se dirigió directamente a los accionistas de WBD, sin pasar por el consejo de administración, con lo que calificó de una oferta superior.

Paramount dijo que pagaría 30 dólares por acción en efectivo, valorando la compañía en alrededor de 108.000 millones de dólares, incluyendo la deuda.

La compañía afirmó que se dirigía a los accionistas porque el consejo de administración de WBD está "persiguiendo una propuesta inferior" que conduciría a "un proceso de aprobación regulatoria complicado".

Paramount ha ofrecido comprar la totalidad de Warner Bros. Discovery, incluyendo el estudio de cine Warner Bros., el servicio de streaming HBO Max y una cartera de canales de cable, entre ellos CNN.

Los canales de cable no forman parte del acuerdo con Netflix.

"Creemos que nuestra oferta creará un Hollywood más fuerte", dijo David Ellison, director ejecutivo de Paramount, en un comunicado. "Es lo mejor para la comunidad creativa, los consumidores y la industria cinematográfica", agregó.