Bad Bunny se corona como el artista más escuchado en Spotify en 2025

Bad Bunny, durante su concierto en la República Dominicana el pasado 22 de noviembre Orlando Barría (Efe)

Después de darle un descanso momentáneo a la corona, Bad Bunny volvió a ser el artista más escuchado del año en Spotify, tanto en España como en el mundo, desveló este miércoles la plataforma sueca.

‘Die With A Smile’ de Lady Gaga y Bruno Mars fue la canción de mayor éxito en todo el planeta, mientras que en España ese honor recayó en ‘La Plena - W Sound 05’ de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums.

El puertorriqueño es un viejo conocido del trono de Spotify a nivel mundial, pues sus temas fueron los más reproducidos entre 2020 y 2022, momento en el que le tomó el relevo durante dos años consecutivos Taylor Swift.

El lanzamiento de su álbum ‘Debí tirar más fotos’ en 2025, el más escuchado del planeta, ha tenido mucho que ver en que haya recuperado la corona.

Detrás, con 19.800 millones de reproducciones en el último año, aparece Swift, que también lanzó disco este año, ‘The Life Of A Showgirl’. Cierra el podio The Weeknd.

Entre las canciones, tras los 1.700 millones de reproducciones del éxito de Lady Gaga y Bruno Mars, figuran en este orden: ‘Birds of a feather’ , ‘APT.’, ‘Ordinary’ y el tema que da título al último disco de Bad Bunny.

Detrás de este trabajo, la plata para el álbum de mayor éxito fue para el inesperado fenómeno de la banda sonora de la película animada de Netflix ‘K-Pop Demon Hunters’ y para ‘Hit Me Hard And Soft’, de Eilish.

En cuanto a los datos correspondientes a España, donde Bad Bunny ya reinó en 2022 y 2023, Spotify ha desvelado que por detrás de él aparece Quevedo, que se convierte en el artista nacional con más reproducciones. Myke Towers, que en 2024 fue el más escuchado en el país, es el tercero.

No aparece una mujer hasta la décima posición, que corresponde a Karol G, mientras que Aitana fue la artista femenina nacional con más reproducciones.

Entre las canciones más escuchadas en España, después de ‘La Plena’, aparece en segundo lugar ‘Capaz (merengueton)’, y en tercero, ‘VeLDÁ’ ‘Baile inolvidable’. Los discos más escuchados en España fueron, después de ‘Debí tirar más fotos’, ‘Borondo’, y ‘Buenas noches’.

El fenómeno de ‘Lux’ de Rosalía llegó quizás tarde para dejarse sentir en este 2025. La catalana fue la sexta artista femenina por reproducciones y fue superada incluso en el exterior, donde otros compatriotas tuvieron más escuchas.

El mallorquín Rels B fue de hecho otra vez el músico de más éxito fuera, por delante de Quevedo, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz y, de quinta, Rosalía.