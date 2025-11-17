El gallego Luis Zahera, premio Águila de Oro de la 37 edición del Aguilar Film Festival

Luis Zahera Agencias

El Aguilar Film Festival (AFF) entregará el premio Águila de Oro de su trigésimo séptima edición a los actores Luis Zahera y Fernando Cayo como reconocimiento a sus meritorias trayectorias profesionales, mientras el Águila de Oro internacional lo recibirá el director belga Olivier Smolders y el de Castilla y León, el intérprete vallisoletano Óscar de la Fuente.

El festival, que se celebrará del 28 de noviembre al 7 de diciembre, entregará el galardón a Luis Zahera, ganador de dos premios Goya por sus interpretaciones en 'El reino' (Rodrigo Sorogoyen, 2018) y 'As bestas' (Rodrigo Sorogoyen, 2022), el sábado 28.

De A Coruña a Netflix: la peluquera canina que llevó su experiencia a la serie ‘Animal’ Más información

Por su parte, Fernando Cayo, con una amplia trayectoria en teatro, cine y televisión y reconocido por su participación en 'La casa de papel', recogerá el premio en la jornada final del festival, el domingo 7.

Asimismo, Olivier Smolders lo hará el miércoles 3 de diciembre y Óscar de la Fuente el domingo 30, en coincidencia con la entrega de los premios a los mejores cortometrajes de Castilla y León, según ha informado el certamen en un comunicado recogido por Europa Press.

Cinco series rodadas en A Coruña Más información

Los premiados se suman a un palmarés en el que ya figuran nombres tan destacados como Pedro Almodóvar, la familia Bardem, Charo López, Concha Velasco, Gracia Querejeta, Icíar Bollaín, Álex de la Iglesia, Santiago Segura, Maribel Verdú, Alfredo Landa, Emma Suárez, María Barranco, Ernesto Alterio, Elena Anaya, Antonio Resines, Imanol Arias o Eduardo Noriega, entre otros.

CONCURSOS DE CORTOMETRAJES

Un año más, el Aguilar Film Festival reunirá una selección de los mejores cortometrajes nacionales e internacionales en sus diferentes secciones competitivas.

En concreto, el concurso principal, la Sección Oficial, estará integrado por 40 obras procedentes de 18 países, entre ellas 20 españolas, una selección en la que destaca el "notable incremento" de la presencia femenina. Y es que, por primera vez, la mitad de los cortos nacionales programados han sido dirigidos o codirigidos por mujeres.

Otro dato relevante es que diez de estas obras españolas, la mitad de las seleccionadas, han sido dirigidas por cineastas menores de 35 años, lo que confirma al AFF como un espacio de referencia para los jóvenes talentos del cine nacional.

PREMIO RAMÓN MARGARETO

Además, en memoria del director Ramón Margareto, fallecido el pasado mes de mayo y estrechamente vinculado durante años al festival --fuer director artístico, miembro del jurado y proyectó parte de su filmografía--, el galardón que cada año concede el jurado al mejor cortometraje español pasará a denominarse Premio Ramón Margareto.

Por otra parte, los 21 trabajos de Castilla y León volverán a centrar la programación del primer fin de semana, mientras la tercera categoría competitiva, el concurso De Campo, permitirá contemplar a través de 14 obras distintas perspectivas del mundo rural.

Además, los más pequeños disfrutarán de las sesiones matinales del concurso MiniAguilar, y quienes busquen humor podrán hacerlo con la competición Ríete tú.

Por otro lado, se celebrarán actividades complementarias, con una de las grandes novedades de esta edición, la proyección en el Hospital General Río Carrión de Palencia de algunos de los cortometrajes programados este año.

El certamen y el complejo hospitalario han organizado conjuntamente la emisión de dos sesiones en horario de tarde, que podrán verse en diversas unidades y en algunas habitaciones ocupadas por pacientes, una iniciativa pretende contribuir a "humanizar la estancia de pacientes y familiares y hacerla más confortable".

Asimismo, dentro de las actividades complementarias destaca también la exposición que el festival dedicará en el cine Amor al cineasta Ramón Margareto.

PREMIOS CYL NEW TALENT

Por oto lado, por sexto año consecutivo, y en colaboración con la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), la Seminci y la Filmoteca de Castilla y León, el festival concederá el premio Castilla y León New Talent, que impulsa proyectos, cineastas y empresas cinematográficas de la Comunidad.

El apartado Aguilar Industry Hall será un punto de encuentro para directores, programadores, filmotecas, festivales, distribuidores y plataformas.

Entre las actividades destacan un seminario de vestuario impartido por Alberto Valcárcel (cuatro veces nominado a los Goya); un taller sobre sonido del ganador de tres Goya Pelayo Gutiérrez, una clase magistral del director Esteban Crespo (ganador del Goya al mejor cortometraje y nominado a los Oscar) y una ponencia de Olivier Smolders.

Además de sus secciones a concurso, el AFF completará su programación con una amplia selección de ciclos, sesiones especiales y retrospectivas. Entre ellas se encuentra un ciclo dedicado al director belga Olivier Smolders, que permitirá descubrir una filmografía singular.

El festival también abordará la Inteligencia Artificial como nueva herramienta de conocimiento, creación y comunicación, con una sesión especial programada para el domingo 30 de noviembre.

Como en ediciones anteriores, contará con la sección Nexos, que reúne ciclos y sesiones organizadas con el apoyo del British Council y de los festivales de Gijón, Bogoshorts (Colombia), Clermont-Ferrand (Francia) y Drama (Grecia).

Igualmente, el programa Aula AFF volverá a ofrecer sus sesiones de cortometrajes a centros de Secundaria y ampliará este año su alcance a centros de Primaria, con la previsión de superar los 4.500 estudiantes de 28 institutos que participaron en la pasada edición.

Las sesiones fuera de concurso incluirán Emergentes, espacio dedicado a nuevas realizadoras del país; un pase con los últimos cortos rodados en la Montaña Palentina; y las obras más irreverentes de la Noche Gamberra, coordinada por el actor Fele Martínez.

El Aguilar Film Festival está organizado por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo a través de la Concejalía de Cultura y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura y Deporte de España-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E, Aquona y Eurostyle Systems.