Rosalía, un fenómeno global que trasciende el ámbito de la música

Rosalía, en un momento de su interpretación en Los 40 Music Awards el pasado 7 de noviembre Archivo El Ideal Gallego

No suele ocurrir que el tema de la semana sea la publicación de un disco.

Sin embargo, ‘Lux’, el cuarto trabajo de Rosalía, que vio la luz el pasado viernes, ha pasado como un ciclón por encima de otras cuestiones y se ha situado en el centro del debate público.

Desde el punto de vista del impacto global, lo primero que trasciende son los apabullantes números del fenómeno.

‘Lux’ se ha plantado en el mercado como el debut más fulgurante de un disco español, colando, al día siguiente de su lanzamiento, doce de sus quince cortes en el Top 50 Global del Spotify, algo extremadamente complicado en un mundo dominado por la cultura anglo.

‘Divinize’, cantada en catalán e inglés, también ha sido el mejor debut de la historia de un tema en catalán. Además, Rosalía posee la canción en catalán más reproducida de la historia, gracias a los 89 millones de escuchas de ‘Milionária’.

Este hito, sin embargo, no le ha ahorrado a Rosalía críticas en su tierra natal, ya que han sido varias las voces que han cuestionado que la de Sant Esteve Sesrovires hiciera cantar en castellano al coro de la Escolanía de Montserrat, un símbolo de la identidad catalana.

Quien sí ha tenido palabras elogiosas para la artista ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien la felicitó en X: “Has colocado a España en la cima de la música mundial”, indicó.

‘Lux’ es un disco lleno de espiritualidad, hasta el punto de que Rosalía confesó en una entrevista para un pódcast de ‘The New York Times’ que siempre ha tenido un “deseo” de acercarse a Dios, mientras que en ‘Radio Noia’ admitió: “Quizás ese espacio que antes buscaba en una pareja es ahora el espacio de Dios”.

Esto ha hecho que también haya habido reacciones desde la Iglesia. Como la del obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xabier Gómez, quien en su última carta dominical analizó el disco e interpeló a la artista: “Tu arte, hipnóticamente ecléctico y performativo, y tú misma, me generan preguntas. Tus letras me desconciertan, pero también me abren a la posibilidad de un diálogo sobre la complejidad de la experiencia humana. Tu arte es un espacio donde la vulnerabilidad y la fuerza conviven, donde el deseo y la fe se pueden encontrar”, señala.

Merchandising a precios desorbitados, cifras de record y anécdotas dan prueba del poder de Rosalía y su ‘Lux’ en un tiempo en el que los productos artísticos están sujetos a recorridos efímeros.