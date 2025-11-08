Rosalía coloca doce de los quince temas de ‘Lux’ en el Top 50 Global de Spotify

La cantante catalana Rosalía, durante la presentación el pasado lunes 3 de noviembre de su disco ‘Lux’ en México Efe

Un día después de su publicación, doce de las quince canciones que componen la versión digital de ‘Lux’, el nuevo y esperado disco de Rosalía, se posicionaron en la lista de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo de Spotify, que también colocó a la catalana en el número tres de artistas.

‘La Perla’, donde la artista se desquita de un antiguo amor, es la canción más escuchada del disco y la entrada más fue, con casi 4,5 millones de reproducciones y figura en el puesto cinco del Top 50: Global, que lidera el ‘The Fate of Ophelia’ de Taylor Swift.

Además, otras dos canciones consiguieron meterse en el top 10, ya que el anticipo del disco, ‘Berghain’, con algo más de cuatro millones de reproducciones, figura en el puesto siete y ‘Reliquia’, en el diez con casi 3,7 millones de reproducciones.

Inmediatamente después, aparece la apertura del disco, ‘Sexo, Violencia y Llantas’ (3,6 millones de reproducciones) y a partir de ahí la lista sigue en riguroso orden, haciendo gala de la escucha seguida del disco que parece que han hecho sus fans, ‘Divinize’, en el puesto 14 (3,1 millones de reproducciones); ‘Porcelana’ en el 20 (casi 3 millones), y ‘Mio Cristo Piange Diaminti’ (2,7 millones) en el 23.

Un salto se produce a ‘Dios Es un Stalker’ (2,5 millones), que está en el 26, seguido de ‘De Madrugá’ (2,4 millones), para luego volver a la canción ‘Mundo Nuevo’, que se posiciona ya por debajo de la mitad de la tabla, en el 31 con 2,3 millones de reproducciones.

‘La Yugular’ (puesto 36, 2,3 millones de reproducciones) y ‘La Rumba Del Perdón’ (42, casi 2,2 millones) son las últimas dos canciones de la lista. Por otro lado, Rosalía subió 88 puestos de golpe para colocarse en el número tres de artistas globales, solo por detrás de Taylor Swift y Bad Bunny.

En el ‘Top50: España’ Rosalía copó los 16 primeros espacios de la tabla, con la única interrupción de la ‘Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66’, que está en el puesto siete.