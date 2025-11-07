Ana Torroja rememora su era en Mecano en su nuevo tema: "Ese largo viaje acabó sin adiós"

Ana Torroja EFE

Ana Torroja ha publicado este viernes un nuevo tema titulado 'La maleta', que, en palabras de su oficina de representación, constituye "un viaje hacia su pasado con Mecano", con versos como "eres un tatuaje que no cicatrizo, ese largo viaje acabó sin un adiós".

"Aquella etapa fue maravillosa, llena de momentos inolvidables y grandes aprendizajes, pero también dejó huellas que en ocasiones resultaron difíciles de gestionar: etiquetas, expectativas… y caminos que se cerraron sin una despedida", ha explicado la artista en declaraciones recogidas en la nota de prensa.

Compuesta por la propia Ana Torroja y Diego Ortega, y con producción de Andrés Levin, Santiago Rodríguez R., Dan Solo, Fernando Burgos y Alex Patri, es además el segundo adelanto de su próximo álbum de estudio, que verá la luz en 2026, de acuerdo con la información de GTS.

"Te llevo siempre en mi maleta, que a veces es ligera, a veces pesa / Y es que sin tu nombre mi historia está incompleta / No se borra la etiqueta", canta la artista en el estribillo de esta canción "profundamente personal", en la que también dice: "Quise correr de ti muy lejos / Pero te encuentro en cada espejo".

Al respecto, Torroja ha señalado en la nota de prensa que con el tiempo ha aprendido a mirar esa maleta desde una "perspectiva clara y serena". "Ya no pesa como antes; hoy forma parte de mi equipaje como 'algo' que me construyó y que me impulsa a seguir avanzando", ha añadido.

Convertido en una de las referencias musicales de mayor éxito comercial de España dentro y fuera del país, Mecano comenzó su andadura en 1981 y obtuvo una repercusión mayor con cada lanzamiento, a destacar sobre todo 'Entre el cielo y el suelo' (1986), 'Descanso dominical' (1988) y 'Aidalai' (1991).

El enfrentamiento cada vez más obvio entre los hermanos José María y Nacho Cano, una relación en la que Torroja estuvo abocada a ejercer de puente y amarre constante, desembocó en una primera disolución del grupo tras la gira que siguió a 'Aidalai'.

En 1998 el trío se reunió de nuevo para lanzar el recopilatorio 'Ana Jose Nacho' (1998), que incluía algunos temas inéditos pero las mismas sinergias de antaño entre sus miembros. Y así, en la ceremonia de los Premios Amigo de ese mismo año, José María Cano anunció de manera unilateral e inesperada la ruptura definitiva del grupo, para sorpresa de sus compañeros.

Justo antes, la cantante madrileña había lanzado su primer álbum, 'Puntos cardinales' (1997), que funcionó bien comercialmente como para impulsar esa senda en solitario que ha mantenido hasta la actualidad, con 'Mil razones' (2021) como su sexto y último disco de estudio en el mercado hasta el momento.