La obra de Picasso que se creyó robada se expone en Granada, a donde debió viajar

‘Naturaleza muerta con guitarra”, de Pablo Ruiz Picasso EC

La obra de Pablo Picasso ‘Naturaleza muerta con guitarra’, asegurada en 600.000 euros y que se denunció como robada al estar temporalmente desaparecida, puede visitarse desde este miércoles en el Centro Cultural CajaGranada, a donde debió llegar desde Madrid para formar parte de una muestra sobre bodegones.

CajaGranada Fundación informó de que la obra se sumará al resto de trabajos que forman parte de la muestra ‘Bodegón. La eternidad de lo inerte’. Se trata de la exposición temporal que se estrenó el pasado 9 de octubre en el Centro Cultural CajaGranada, pero que lo hizo sin este Picasso que debía viajar desde Madrid pero que no llegó a Granada.

La entidad denunció la desaparición de esta pieza, asegurada en 600.000 euros, cuando al desembalar las piezas de la muestra vio que no estaba.

La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación hasta que el Picasso apareció en el mismo bloque del propietario de la obra, ya que fue confundida con un paquete ordinario y guardado por una trabajadora.

CajaGranada Fundación destacó su satisfacción por poder presentar la exposición como fue concebida, con la presencia de la obra de Picasso.

La exposición constituye una muestra excepcional que invita a redescubrir uno de los géneros más antiguos y simbólicos de la historia del arte, el del bodegón, a través de más de medio centenar de piezas.

La muestra, que podrá visitarse hasta el 11 de enero, ofrece un viaje por dos de los momentos clave en la historia de la naturaleza muerta, el siglo XVII y el siglo XX, mostrando cómo los objetos inanimados han servido durante siglos como espejo de las preocupaciones humanas, la espiritualidad y la belleza cotidiana.