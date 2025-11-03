Mi cuenta

Cultura

'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a Mejor Largometraje Internacional a los Premios del Cine Independiente Británico

03/11/2025 15:02
'Sirat', película elegida para representar a España en los Oscar, ha sido nominada este lunes a los Premios del Cine Independiente Británico (BIFA, por sus siglas en inglés) a la categoría a Mejor Largometraje Internacional, a la que también optan 'Un simple accidente', de Jafar Panahi, 'Valor Sentimental', de Joachim Trier, 'Sorry, Baby', de Eva Victor' y 'Sound of falling', de Mascha Schilinski.

La organización de los BIFA ha anunciado este lunes los nominados de los premios que se entregarán el próximo 30 de noviembre, entre los que se encuentran 'Sirat', que en su carrera hacia los Oscar ha logrado esta nominación, que se suma a la de los Premios Gotham, organizados por el Independent Filmmaker Project (IFP).

Entre las favoritas para los BIFA está 'My Father's Shadow', de Akinola Davies Jr, con doce candidaturas, seguida de cerca por 'Pillion', de Harry Lighton, con diez. Ambas películas se estrenaron en el Festival de Cannes de este año con excelentes críticas.

En las categorías de interpretación, entre los nominados de renombre figuran Jennifer Lawrence por 'Die, My Love' (que recibió ocho nominaciones a los premios BIFA en total), Cillian Murphy por 'Steve', así como David Jonsson y Tom Blyth por 'Wasteman'.

Además, Harry Melling y Alexander Skarsgard están nominados a mejor actor principal y mejor actor de reparto, respectivamente, por 'Pillion', mientras que Robert Aramayo competirá con otros actores principales por su interpretación en 'I Swear', de Kirk Jones, que ha recibido nueve nominaciones a los BIFA en total.

A mejor dirección, Laura Carreira ('On Falling', Akinola Davies Jr. ('My Father's Shadow'); Kirk Jones ('I Swear'); Harry Lighton ('Pillion'); y Lynne Ramsay ('Die, My Love') son los nominados. A Mejor Película Británica Independiente, las nominadas son 'The Ballad of Wallis Island', 'I Swear', 'My Father's Shadow', 'Pillion' y 'Urchin'.

