Amaia Montero: “Estoy conmovida por ese público que me hace sentir en casa”

La vocalista de La Oreja de Van Gogh, tras una entrevista en el año 2021 en San Sebastián Archivo El Ideal Gallego

Amaia Montero realizó este lunessus primeras declaraciones desde que se hiciera oficial su vuelta como vocalista de La Oreja de Van Gogh para reflexionar sobre su proceso personal en estos años y agradecer la respuesta del público a la próxima gira del grupo.

“Os agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando”, escribió en su cuenta de Instagram.

Montero expuso previamente en el texto algunas de sus reflexiones a cuenta de este mediático retorno a la banda con la que se dio a conocer y que abandonó en 2007 para iniciar su carrera en solitario.

“Dicen que las oportunidades solo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario: las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo”, escribió.

A continuación, confesó que “durante seis años” pensó “muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada”.

“Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente es letal tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra. De esto va la vida, de ir construyéndose, de irse para volver a ser; de alejarse del ruido para volver a escuchar”, reflexionó.

Su conclusión, en ese punto, es que la vida consiste en “agradecer”, de ahí su mensaje al público y toda su argumentación en torno al retorno con sus compañeros.

“He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia. Hoy quiero celebrar que seguimos creyendo con la ilusión intacta, que aún nos queda mucho por vivir y que seguimos aquí: JUNTOS”, culminó.

Bajo el título ‘Tantas cosas que contar’, la gira que los reúne de nuevo sobre un escenario a todos los fundadores del grupo excepto al guitarrista Pablo Benegas comenzará en mayo de 2026 y será un recorrido por los grandes éxitos de la formación.

Tras meses y meses de rumores, la confirmación oficial del regreso de Montero se produjo un año después de la abrupta salida de Leire Martínez.