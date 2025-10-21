Mi cuenta

Cultura

La escritora Antía Yáñez gana el Premio Raíña Lupa de la Diputación de A Coruña en modalidad infantil

Ep
21/10/2025 13:52
Premio Raíña Lupa
Presentación del premio Raíña Lupa
Diputación de A Coruña 

La escritora Antía Yáñez (Burela, 1991) ha ganado el premio Raíña Lupa 2025 de la Diputación de A Coruña en la modalidad infantil con la obra 'Bragakadabra'.

El jurado, que ha declarado desierto el premio en la categoría juvenil, ha valorado por unanimidad "la reflexión que propone el libro sobre la capacidad de superación y empoderamiento".

Al certamen, se han presentado este año 49 originales. De la obra ganadora, se ha destacado el humor, la imaginación, fantasía y ternuna con la que la autora trabaja la historia.

Por otra parte, el organismo provincial ha avanzado que invertirá en 2026 casi 3,6 millones en siete líneas de subvenciones a los ayuntamientos para cultura, turismo, lengua e igualdad. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 21 de noviembre.

