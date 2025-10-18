Un retelling de 'La Cenicienta' gana el premio a la mejor película en el Festival de Cine de Sitges

Thea Sophie Loch Naess presenta 'La hermanastra fea' Siu Wu EFE

La película 'La hermanastra fea', de la directora noruega Emilie Blichfeldt, ha ganado el premio a la mejor película de la sección oficial del 58 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico, ha anunciado este sábado el jurado en rueda de prensa. 'La hermanastra fea' es una revisión del cuento de 'La Cenicienta' que redefine el arquetipo del personaje de la hermanastra y ahonda en la presión de los estándares de belleza y sus consecuencias.

Se trata de la cuarta película ganadora en Sitges dirigida por una mujer tras 'Surveillance' de Jennifer Lynch (2008), 'La invitación' de Karyn Kusama (2015) y 'El baño del diablo' de Veronika Franz (2024)

En un palmarés muy repartido, el jurado ha otorgado el premio a mejor dirección a Park Chan-Wook por 'No other choice'; el de mejor interpretación femenina a la actriz Rose Byrne por 'Si pudiera, te daría una patada', y el de mejor actor para el reparto masculino de la película 'La plaga'.

El premio a mejor guión ha sido para Ratchapoom Boonbunchachoke por 'El fantasma útil'; a mejor fotografía para Diego Tenorio por 'La virgen de la tosquera'; a mejor banda sonora para Yasutaka Nataka y Shohei Amimori por 'Exit 8', y los mejores efectos especiales para Tenille Shockey y François Dagenais por 'Honey Bunch'.

El jurado, formado por Peter Chan, Hernán Findling, Mary Harron, Laura Pedro y Jovanka Vuckovic, ha concedido un premio especial 'ex aequo' para las películas 'The furious', de Kenji Tanigaki, y 'Obsession', de Curry Barker, esta última también ha recibido el premio del público

La integrante del jurado Mary Harron ha afirmado que 'La hermanastra fea' es una película que rescata de "forma original" un cuento tradicional, y ha señalado que es muy original en su guión y diseño de producción.

Otro integrante del jurado Hernán Findling ha resaltado que se pusieron de acuerdo "relativamente rápido" con la película, y ha subrayado que el nivel de las películas a competición de este año fue muy bueno.