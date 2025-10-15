Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cultura

La gallega Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta con 'Cuando el viento hable'

Ep
15/10/2025 23:29
Ángela Banzas
EC

La escritora gallega Ángela Banzas ha quedado finalista del Premio Planeta 2025, con una dotación de 200.000 euros, con la novela 'Cuando el viento hable', ha anunciado este miércoles el jurado en una cena literaria en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC).

Presentada con el título 'El color de la lluvia' y el seudónimo Sofía García, trata la historia de una mujer, nacida en la posguerra y criada por sus abuelos en la Galicia rural.

Una extraña dolencia la lleva al hospital, donde se ocultan los horrores de los experimentos con personas y descubre la existencia de una hermana gemela perdida.

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Santiago y MBA por la Escuela Europea de Negocios, publicó su primera novela, 'El silencio de las olas', en 2021, a las que siguió 'La conjura de la niebla', 'La sombra de la rosa' y 'El aliento de las llamas'.

El Premio Planeta 2025 ha recibido 1.320 originales, récord de participación en un año en el que se ha habilitado la posibilidad de enviar los originales a través de un formulario en la web del galardón.

Te puede interesar

Vista de la avenida de Monelos, frente al número 95, donde tuvo lugar el crimen

El crimen de A Coruña se descubrió por el robo de dinero a la nonagenaria
Abel Peña
Pesqueros atracados en el muelle de la Dársena de La Marina

El ‘pulpo’ sobrevive en el muelle portuario más emblemático de A Coruña
Iván Aguiar
Parroco Ricardo Vazquez Freire

Ricardo Vázquez | “La iglesia de Santiago es un tesoro que tenemos que conservar”
Doda Vázquez
La alcaldesa, María Barral, visitó las instalaciones provisionales del comedor del Vales Villamarín

Casi medio millar de alumnos utilizan el servicio municipal de comedor del Vales Villamarín
Redacción