Taylor Swift lanza este viernes ‘The Life of a Showgirl’, un vistazo a su vida entre bambalinas

La estrella del pop Taylor Swift lanza este viernes su duodécimo álbum de estudio, ‘The Life of a Showgirl’, donde relatará su vida entre bambalinas alejada de sus productores habituales.

El disco de Swift llega en un momento dulce para la artista, que en el plazo de un año ha recuperado los derechos de su música, se ha comprometido con su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, y ha puesto punto final a su milmillonaria gira ‘The Eras Tour’.

Muchos fans de Swift esperan que ‘The Life of a Showgirl’ dé comienzo a una nueva etapa musical de la cantante, que en los últimos años ha dado un giro más íntimo a su discografía con ‘Folklore’ (2020), ‘Evermore’ (2020) y ‘The Tortured Poets Department’ (2024).

Vuelven los suecos

Los colaboradores que ha elegido Swift parecen reflejar este cambio de etapa, pues vuelven a su música los suecos Max Martin y Shellback, productores de muchos de los temas del disco que la consolidó como una estrella del pop, ‘1989’, y de otras canciones de ‘Reputation’ y ‘Red’.

El regreso de Martin y Shellback implica también un distanciamiento a nivel laboral con Jack Antonoff y Aaron Dessner, que han producido en los últimos años algunas de las canciones más íntimas de Swift, como ‘Cardigan’ o ‘Peace’.

Por todo esto, muchos ‘swifties’ esperan de este álbum un sonido más parecido a ‘1989’ o incluso una fusión entre este y ‘Reputation’.

Kelce adelantó hace un mes que el disco es más animado que los últimos trabajos de Swift y lo definió como un giro de 180 grados respecto a ‘The Tortured Poets Department’.

Si hay una inspiración clara en este álbum de doce canciones es la de Ofelia, el personaje de ‘Hamlet’ de William Shakespeare que, tras caerse mientras recogía flores, acaba ahogada en un arroyo.

La intérprete opta por el intimismo en sus nuevos temas, un cambio reflejado en la elección de sus colaboradores

Un trágico final que Swift recrea en la portada y que además da nombre a la primera canción del disco, ‘The Fate of Ophelia’.

La cantante explicó en ‘New Heights’ –el pódcast de su pareja, Travis Kelce, y el hermano de este, Jason– que la portada hace referencia al final de sus noches cuando aún estaba de gira.

Ofelia no es la única mujer que ha servido de inspiración para este álbum, pues el título de otro de los temas es ‘Elizabeth Taylor’, una de las actrices de Hollywood más conocidas.

Estas dos mujeres convergen en la idea central del disco, que gira en torno a su vida tras el escenario durante ‘The Eras Tour’ y que también ayudará a relatar Sabrina Carpenter en la canción que da nombre al proyecto.

“El disco nace del momento más alegre, salvaje y dramático que he vivido nunca”, apuntó Swift en el pódcast de los hermanos Kelce.