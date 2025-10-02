La angosta calle de A Coruña que aspira a ser un "lugar de peregrinación" para bibliófilos

Arenas, Montero y Vázquez junto al homenaje - Quintana

Allí donde una vez hubo un mural de chicles, en la calle Arévalo, hay ahora reproducido un dibujo en el que se agolpan 39 destacados escritores españoles. Es una intervención promovida por Manuel Arenas, dibujada por Carlos Montero y apadrinada por Arturo Pérez-Reverte. Los dos primeros estuvieron ayer charlando sobre su concepción junto a Francisco Vázquez en la Librería Arenas, en cuyo exterior se puede observar lo que el exalcalde coruñés cataloga como “obra de arte pública”.

Montero contó que la obra nació de una conversación con Manuel Arenas en el establecimiento propiedad de este en la avenida de Oza. El editor y librero le mostró un dibujo de otro autor sobre Emília Pardo Bazán. Se prendó ahí una mecha que animó a Montero, a quien en principio Arenas encargó una pieza con 30 escritores. Le sumó nueve y se puso a la obra, con una sola condición: solo se podrían incluir autores españoles.

El resultado ahora visible en la calle Arévalo es un vinilo de 8,10 metros de largo y 2,15 de alto basado en el dibujo original de Montero, quien contó durante el acto de ayer que conoció en persona a algunos de los que aparecen en la pieza, como Camilo José Cela, Gloria Fuertes y Buero Vallejo. “Soy muy frenético: me siento y no me levanto”, confesó el autor, que realizó la obra con una rapidez que asombró al librero.

Cuatro de los retratados son coruñeses: Emilia Pardo Bazán, Manuel Rivas, Wenceslao Fernández Flórez y César Antonio. Y hay siete gallegos más: Valle-Inclán, Castelao, Rosalía de Castro, Cunqueiro, Concepción Arenal, Torrente Ballester y el ya citado Cela.

Arenas recordó que estuvieron en la Librería Arenas, o en la Cervantes que la precedió, varios de los escritores: José Luis Sampedro, Rosa Montero, Antonio Gala, Buero Vallejo, Cunqueiro, Torrente, Rivas, Rafael Alberti, Wenceslao Fernández Flórez, Javier Marías, Vicente Aleixandre, César Antonio Molina, Juan Gómez-Jurado (“cuando no era famoso”) y, por supuesto, Arturo Pérez-Reverte, que el pasado 17 de septiembre se fotografió delante de su figura y subió la imagen a Instagram. “Parezco un vaquero de wéstern con cara de malo”, le dijo al librero. Por cierto, en el dibujo aparece con una gabardina que le regaló un admirador coruñés. “Será un lugar de peregrinaje”, pronosticó sobre la obra Arenas, que ya ha invitado a posar a Manuel Rivas, César Antonio Molina, Rosa Montero y Gómez-Jurado.

Vázquez felicitó a Arenas por su labor cultural (“hace más actos que el Ayuntamiento”) y a Montero por su obra, que es “un gran homenaje a la cultura”. Le gustó que en la pieza haya “espacio para la picardía”, puesto que “don Benito [Pérez Galdós] deposita suavemente su mano en el hombro de doña Emilia”. “Está lo mejor de la literatura española de los siglos XIX y XX”, elogió, antes de confesar que de los 39 elegidos siente “especial predilección por Miguel Delibes”. También le gustó que todos los escritores aparezcan escoltados por “dos símbolos de la ciudad”, como lo son el Obelisco Millennium y la Torre de Hércules.

Además de los ya citados, la lista de escritores la conforman Quevedo, Cervantes, Ana María Matute, Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández, Juan Ramón Jiménez, Pío Baroja, Gómez de la Serna, Almudena Grandes, Eduardo Mendoza, Bécquer, Unamuno, Lope de Vega, Clarín, Vicente Aleixandre, Miguel Delibes y Azorín. Manuel Arenas quiere añadir uno más y alcanzar los 40: el peruano nacionalizado español Mario Vargas Llosa. Vázquez, que echa de menos a Teresa de Jesús por su “concepción femenina rompedora para la época”, lo dejaría tal cual, no porque tenga nada contra el premio Nobel autor de ‘La ciudad y los perros’ sino porque cree que abrir la espita generaría un debate sobre la oportunidad o no de los elegidos para figurar en la obra de Montero.