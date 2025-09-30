Directos Vibra Mahou acerca a Carmen 113 y Victorias a las salas gallegas con dos conciertos en A Coruña y Santiago

Vibra Mahou -

El ciclo Directos Vibra Mahou continúa sumando noches imprescindibles para el circuito de salas en Galicia. La próxima cita será doble: el viernes 3 de octubre, la Sala Malavida de A Coruña acogerá el directo de Carmen 113 junto a Victorias, mientras que el sábado 4 la música se trasladará a la Sala Sónar de Santiago de Compostela con el mismo cartel. Dos veladas que acercan a la afición gallega a dos bandas en estado de forma, con discursos distintos pero complementarios, y con una conexión especial con el público.

Carmen 113, banda gerundense con más de una década de trayectoria, ha sabido evolucionar desde sus inicios hacia un pop rock lleno de matices electrónicos y letras que buscan la complicidad emocional. Con discos como “Hipnótico” o “Secretos”, se han consolidado como una de las propuestas más singulares del panorama estatal. A su lado estarán Victorias, trío sevillano que despliega un sonido fresco y afilado, con guitarras que miran tanto al indie nacional como a la tradición anglosajona. Canciones como “Un puño amable” o “Fracasemos mejor” les han situado como una de las formaciones emergentes más sólidas de la nueva hornada independiente.

La programación continuará el 10 de octubre en la Sala Island de Vigo con Rufus T. Firefly, que presentarán en directo “Todas las cosas buenas”, un trabajo con el que han reafirmado su lenguaje sonoro entre el rock y la psicodelia; mientras que la fecha de Ilegales prevista para el 22 de noviembre en la Sala Tebras de Lugo no llegará a celebrarse tras la cancelación de toda la gira por la enfermedad de su líder Jorge Martínez.

Con esta programación, Vibra Mahou continúa conectando artistas y público, respaldando cientos de experiencias vinculadas a la música en todo el país: desde el patrocinio de grandes festivales como Atlantic Fest, Festival de la Luz o Recorda Fest, hasta el apoyo a giras y conciertos en el circuito de salas.

Las entradas para los concierto de Carmen 113 y Victorias dentro de Directos Vibra Mahou en Galicia pueden adquirirse a través enterticket.es

Agenda directos Vibra Maou

19 de septiembre – Neverland Bari + Javier Lago – Sala Supersonic, Vigo

20 de septiembre – Neverland Bari + Villanueva – Sala Pantalán, A Coruña

3 de octubre – Carmen 113 + Victorias – Sala Malavida, A Coruña

4 de octubre – Carmen 113 + Victorias – Sala Sónar, Santiago de Compostela

10 de octubre – Rufus T. Firefly – Sala Island, Vigo