Liam Gallagher dedica una canción de Oasis a su hermano Paul, acusado de violación

Liam GallagherEFE

En su último concierto en el Reino Unido, celebrado este sábado en Londres, Liam Gallagher dedicó una canción de Oasis a su hermano Paul, quien afronta cargos de violación por la denuncia de una mujer anónima.

La banda liderada por Liam y Noel Gallagher regresó a suelo británico para ofrecer dos últimos conciertos en Wembley, antes de continuar su exitosa gira mundial en Japón, Corea del Sur, Australia y Sudamérica. Tal y como han hecho en todos los espectáculos hasta la fecha, los hermanos llegaron al escenario este sábado cogidos de la mano para abrir con el tema 'Hello', del álbum (What's The Story) Morning Glory?.

"¿Nos habéis echado de menos?", preguntó Liam al público, para seguir después con una batería de éxitos como 'Some Might Say', 'Morning Glory' y, finalmente, 'Roll With It'. En ese momento, el cantante hizo una pausa para decir: "quiero dedicar esta canción a un tal Paul Gallagher", en referencia a 'Stand By Me', que podría traducirse como 'quédate a mi lado'.

El mayor de los Gallagher, de 59 años, compareció este viernes ante un tribunal de Londres, donde negó los cargos de violación de los que le acusa una denunciante anónima y quedó en libertad bajo fianza hasta el inicio de las sesiones judiciales en 2027.

También se declaró inocente en el juzgado de Southwark, al sur de la capital británica, de un cargo de comportamiento coercitivo y controlador, tres cargos de agresión sexual, otros tres por estrangulamiento y dos más por amenazas de muerte y por agresión con lesiones físicas graves.

Los supuestos delitos cometidos por Gallagher habrían tenido lugar entre 2022 y 2024 y corresponderían a una única denunciante que permanece en el anonimato, según confirmó el bufete de abogados Carson Kaye Solicitors, a cargo de la defensa del acusado, en un comunicado el pasado 28 de julio.

Paul es un año mayor que Noel y siete años mayor que Liam y, aunque los tres hermanos se criaron juntos en Mánchester (noroeste de Inglaterra), él nunca ha tenido relación con la banda, que en la actualidad se encuentra en plena gira de reunión, tras 16 años de separación. El juez decretó libertad bajo fianza para Gallagher hasta el inicio de las sesiones judiciales, previstas para el 13 de septiembre de 2027.