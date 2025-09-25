La Xunta destaca los museos como "claves" en la investigación y difusión del patrimonio arqueológico

Exposición Identidades en el Museo de Belas ArtesQuintana

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha destacado este jueves el papel de los museos como "claves" en la puesta en valor del patrimonio arqueológico, porque, en su opinión, "sin la labor que se hace desde estos espacios la investigación, la difusión y el conocimiento" de la historia "no tendría el alcance que tiene".

Así lo ha manifestado el responsable autonómico en las jornadas técnicas que organiza por cuarta edición su departamento, en esta ocasión bajo el título 'Museos e Arqueoloxía', y que reúnen desde este miércoles en la Cidade da Cultura a especialistas en esta materia de Galicia, de otras Comunidades y de Portugal.

En este sentido, tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, López Campos ha apuntado que las instalaciones museísticas especializadas en arqueología "no sólo prestan servicio al público en general, también a las personas investigadoras, que buscan seguir profundizando en los descubrimientos que se conservan y salvaguardan en estos centros".

Así, según ha recordado López Campos, la temática del encuentro este año trata de analizar la relación constante que existe entre los museos como depositarios del patrimonio arqueológico y los usuarios especializados en la investigación.

De este modo, ha destacado, "es muy positivo crear este espacio profesional para compartir opiniones y experiencias y mejorar en lo que tiene que ver con esa puesta en valor de la cultura".

El conselleiro también ha puesto en valor el Plan de actuaciones arqueológicas que cada año se pone en marcha desde su departamento y que este año abarca alrededor de 81 acciones en distintos enclaves de todo el territorio, a las que se destinan 1,5 millones de euros.