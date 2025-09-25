Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cultura

La Xunta destaca los museos como "claves" en la investigación y difusión del patrimonio arqueológico

Ep
25/09/2025 14:26
Exposición Identidades en el Museo de Belas Artes
Exposición Identidades en el Museo de Belas ArtesQuintana

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha destacado este jueves el papel de los museos como "claves" en la puesta en valor del patrimonio arqueológico, porque, en su opinión, "sin la labor que se hace desde estos espacios la investigación, la difusión y el conocimiento" de la historia "no tendría el alcance que tiene".

Así lo ha manifestado el responsable autonómico en las jornadas técnicas que organiza por cuarta edición su departamento, en esta ocasión bajo el título 'Museos e Arqueoloxía', y que reúnen desde este miércoles en la Cidade da Cultura a especialistas en esta materia de Galicia, de otras Comunidades y de Portugal.

En este sentido, tal y como ha trasladado la Xunta en una nota de prensa, López Campos ha apuntado que las instalaciones museísticas especializadas en arqueología "no sólo prestan servicio al público en general, también a las personas investigadoras, que buscan seguir profundizando en los descubrimientos que se conservan y salvaguardan en estos centros".

Así, según ha recordado López Campos, la temática del encuentro este año trata de analizar la relación constante que existe entre los museos como depositarios del patrimonio arqueológico y los usuarios especializados en la investigación.

De este modo, ha destacado, "es muy positivo crear este espacio profesional para compartir opiniones y experiencias y mejorar en lo que tiene que ver con esa puesta en valor de la cultura".

El conselleiro también ha puesto en valor el Plan de actuaciones arqueológicas que cada año se pone en marcha desde su departamento y que este año abarca alrededor de 81 acciones en distintos enclaves de todo el territorio, a las que se destinan 1,5 millones de euros.

Te puede interesar

Pedro Blanco, durante el evento

Pedro Blanco: “Sodes capaces de transmitir con absoluta fiabilidade o termómetro do que pasa na sociedade galega”
Redacción
Valentín González Formoso, durante el evento

Valentín González Formoso: “Frente a medios que morren en seis meses está a solvencia dun grupo editorial que leva a rigurosidade como bandeira”
Redacción
A la presentación de la nueva etapa del Grupo Editorial El Ideal Gallego asistieron 350 personas

El Grupo Editorial del futuro con más de un siglo de historia
Óscar Ulla
Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, durante el evento

Alfonso Rueda: “Os medios de comunicación que levan máis de cen anos vivos é porque contan a verdade”
Redacción