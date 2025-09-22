Mi cuenta

Cultura

A Xunta contribúe á consolidación do cine galego no London Spanish Film Festival

A sección ‘Letters from Galicia’ do certame londiniense acolle esta semana as estreas no Reino Unido de ‘+Cuñados’ e ‘Antes de Nós’, ademais dunha escolma de curtametraxes galegas

Redacción
22/09/2025 14:46
Película: Antes de Nós
Película: Antes de Nós

O cine galego consolida a súa presenza no London Spanish Film Festival, onde por terceiro ano consecutivo conta coa sección específica Letters from Galicia para a difusión do noso audiovisual. A Xunta volve colaborar co colectivo Galician Film Forum na organización desta programación galega, que se desenvolve este martes 23 e o mércores 24 arredor das estreas no Reino Unido dos filmes '+Cuñados' e 'Antes de Nós', así como dunha escolma de catro curtametraxes.

A produción audiovisual de Galicia conta así cun escaparate propio neste festival, que en 2025 celebra a súa 21ª edición confirmándose como un dos certames de cine español máis importantes de Gran Bretaña.

A programación deste ano ofrece dúas longametraxes producidas con subvención da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude. En primeiro lugar, o Ciné Lumière da capital británica acollerá mañá pola tarde a estrea da comedia de Portocabo '+Cuñados', tras a que o seu director, Luis Avilés, manterá un coloquio co público asistente.

A continuación será a quenda da sesión de curtametraxes, que conforman 'Resonancias', de Diana Gonçalves; 'Abellón', de Fon Cortizo; 'Eu vou conmigo', de Chelo Loureiro, e 'Curman', de Alejandro Jato.

Pola súa banda, 'Antes de nós' terá a súa estrea británica o mércores 24 nos Riverside Studios. Tras a proxección desta película arredor da figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, dirixida por Ángeles Huerta e con Zenit TV á cabeza da produción, terá lugar un encontro con Xoán Fórneas, o seu actor protagonista.

A contribución da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude á sección galega no London Spanish Film Festival insírese na colaboración establecida entre a Axencia Galega das Industrias Culturais e o Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA). Letters from Galicia conta tamén co apoio de Abanca e da adega Méndez-Rojo.

