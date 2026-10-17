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Actualidad

El PSOE alcanza un acuerdo con el Frente Amplio para presentar una lista única al Senado

Efe
17/10/2026 00:35
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El PSOE y el Frente Amplio han anunciado que concurrirán al Senado en las elecciones generales del 29 de noviembre en una lista conjunta y bajo una única papeleta.

Tanto los socialistas como el Frente Amplio han calificado de "histórico" este acuerdo, que han dado a conocer justo después de la medianoche, cuando ha expirado el plazo para comunicar las coaliciones que concurren a los comicios.

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Los candidatos de ambas formaciones figurarán en una misma papeleta con el nombre "Senado de progreso" y según argumenta el PSOE, lo hacen tras escuchar "el clamor de las calles" de modo que han transformado esas reivindicaciones "en un acuerdo de país" con varias "sensibilidades" que "va mucho más allá de la suma de nuestras siglas".

Por su parte, el Frente Amplio explica que las listas se traducirán en candidaturas conjuntas en 47 circunscripciones respaldadas por el PSOE, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Ceuta Ya, en una coalición a la que se añade el acuerdo de los socialistas con Més e IU y Sumar en Baleares y el de las fuerzas progresistas en La Gomera.

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