Las autoridades mexicanas entregan el cuerpo de Claudia Tacoronte a su familia

Alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en un homenaje póstumo a la estudiante española Claudia Tacoronte EFE

La Fiscalía del estado mexicano de Morelos entregó este viernes a la familia de Claudia Tacoronte el cuerpo de la estudiante española, tras la detención del presunto responsable, conocido como "El Trompas".

Varios integrantes de la familia de la joven de 21 años llegaron a las instalaciones de la Fiscalía estatal, ubicada en Temixco, a las afueras de Cuernavaca (capital del estado), y fueron acompañados por el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez.

Estuvieron presentes también representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, y el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado.

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"Hemos realizado la entrega formal del cuerpo de Claudia a su papá, el señor Valentín. (...) Explicamos cómo es el procedimiento, la identificación correspondiente para que ya pueda llevarse el cuerpo de Claudia. Así fue la diligencia", indicó Blumenkron a medios de comunicación.

El hombre fue capturado en Cuautla, lugar del crimen y ubicado a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, después de que autoridades federales y estatales ejecutaran una orden de arresto en su contra.

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"El Trompas" fue trasladado e ingresado la noche del jueves al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

La Fiscalía de Morelos ha anunciado ya que imputará al sospechoso por el delito de feminicidio y buscará una pena máxima de 70 años de prisión.