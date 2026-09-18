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Actualidad

Las autoridades mexicanas entregan el cuerpo de Claudia Tacoronte a su familia

Efe
18/09/2026 20:13
Alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participan este lunes, en un homenaje póstumo a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada el pasado domingo en el municipio de Cuautla en Morelos (México). Entre lágrimas, los estudiantes rindieron homenaje con flores y velas a Taraconte, de 21 años, en el patio del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM donde cursaba sus estudios en el Campus Chamilpa, en Cuernavaca, capital del estado de Morelos. EFE/Tony Rivera
Alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en un homenaje póstumo a la estudiante española Claudia Tacoronte
EFE
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La Fiscalía del estado mexicano de Morelos entregó este viernes a la familia de Claudia Tacoronte el cuerpo de la estudiante española, tras la detención del presunto responsable, conocido como "El Trompas".

Varios integrantes de la familia de la joven de 21 años llegaron a las instalaciones de la Fiscalía estatal, ubicada en Temixco, a las afueras de Cuernavaca (capital del estado), y fueron acompañados por el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez.

Estuvieron presentes también representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), así como el fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, y el secretario de Gobierno, Edgar Maldonado.

MEX2761. CUERNAVACA (MÉXICO), 14/09/2026.- Alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participan este lunes, en un homenaje póstumo a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada el pasado domingo en el municipio de Cuautla en Morelos (México). Entre lágrimas, los estudiantes rindieron homenaje con flores y velas a Taraconte, de 21 años, en el patio del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM donde cursaba sus estudios en el Campus Chamilpa, en Cuernavaca, capital del estado de Morelos. EFE/Tony Rivera

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"Hemos realizado la entrega formal del cuerpo de Claudia a su papá, el señor Valentín. (...) Explicamos cómo es el procedimiento, la identificación correspondiente para que ya pueda llevarse el cuerpo de Claudia. Así fue la diligencia", indicó Blumenkron a medios de comunicación.

El hombre fue capturado en Cuautla, lugar del crimen y ubicado a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México, después de que autoridades federales y estatales ejecutaran una orden de arresto en su contra.

Alumnos del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos participan este lunes, en un homenaje póstumo a la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada el pasado domingo en el municipio de Cuautla en Morelos (México). Entre lágrimas, los estudiantes rindieron homenaje con flores y velas a Taraconte, de 21 años, en el patio del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la UAEM donde cursaba sus estudios en el Campus Chamilpa, en Cuernavaca, capital del estado de Morelos. EFE/Tony Rivera

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"El Trompas" fue trasladado e ingresado la noche del jueves al Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

La Fiscalía de Morelos ha anunciado ya que imputará al sospechoso por el delito de feminicidio y buscará una pena máxima de 70 años de prisión.

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