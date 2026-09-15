Granada recordará a la estudiante asesinada en México con cartas de sus compañeros

El rector de la Universidad, Pedro Mercado y el resto de docentes durante el minuto de silencio celebrado este lunes EFE

La Universidad de Granada (UGR) ofrece atención psicológica urgente a los compañeros de Claudia, la joven de 21 años asesinada el pasado fin de semana en Cuautla (México), donde estaba de intercambio, y la homenajeará con cartas escritas por quienes la conocían para resaltar sus valores y facilitar el duelo.

Juanma Guiote, psicólogo del gabinete Psicopedagógico de la UGR, ha explicado que la institución académica está acompañando a los compañeros de la joven a vehicular su sentir, con una atención psicológica urgente para los primeros síntomas de ansiedad, de negación y de rabia.

A esta primera respuesta se sumarán otras actuaciones a largo plazo, "porque el duelo es un sentimiento que perdura".

"El duelo es como mirar al sol, que si lo miras todo el tiempo vas a quedar cegado, y si no lo miras, no vas a ver luz en el mañana", ha expuesto el experto como metáfora.

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Guiote ha adelantado que la Universidad de Granada está preparando un acto conmemorativo de Claudia para resaltar los valores que la caracterizaban y que han destacado sus compañeros: "Lo que nos hacen llegar es que es una persona extraordinaria, con unos valores como estudiante, valores como abnegación y su esfuerzo por dejar un mundo mejor".

La propuesta inicial consiste en reunir cartas de despedida para manejar el sentir de los compañeros y ayudar a encaminar el duelo.

"Pedir a la comunidad universitaria que se quede con el sentimiento de que Claudia ha desaparecido en el plano físico pero sus vivencias llegan más allá. Todo el mundo puede recordar a Claudia".

"Recordar, que viene del latín y significa volver a pasar por el corazón", ha añadido el psicólogo.

Ha explicado además que, en los próximos días, un equipo de la UGR va a acompañar a la familia de Claudia Tacoronte Aguilera a México en este momento "tan difícil y duro".

"Intentaremos ser lo más humanos que podamos, que en este momento es ofrecer compañía, solidaridad y apoyo. A los familiares también se les ha ofrecido la ayuda de dos catedráticos especialistas en duelo", ha explicado el especialistas del gabinete Psicopedagógico de la UGR.

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La Universidad se ha puesto a disposición de la familia, ha reiterado que están muy afectados y han incidido en que no era una cuestión "previsible".

Fuentes de la institución académica han detallado que la vicerrectora de Internacionalización, Inmaculada Marero, habló con el padre de Claudia el mismo domingo cuando la Universidad tuvo conocimiento del crimen.

Además, el rector de la UGR, Pedro Mercado, lo hizo este lunes, igual que el equipo de psicólogos ha contactado con la familia para ayudar en todo lo necesario.

"Proponemos actuar desde el amor, el cariño, y dejar un sentimiento de Claudia que se siga expandiendo, sin quedarnos en el dolor, que es natural".

Por otro lado, la UGR compartirá como herramienta de gestión del duelo un pódcast que ofrece las claves para encaminar ese dolor.