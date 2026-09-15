Feijóo plantea retirar la nacionalidad a extranjeros con delitos graves: asesinos, terroristas o violadores reincidentes

El líder del PP Alberto Nuñez Feijóo EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que su partido prepara una proposición de ley orgánica para "adecuar la nacionalidad regulada en el Código Civil a la realidad europea", en la que se tipificará la retirada de la nacionalidad a los extranjeros que cometan delitos graves (asesinos, terroristas o violadores reincidentes, entre otros). Según ha recalcado, mantener la confianza del Estado exige "un mínimo de requisitos de conducta".

Feijóo ha explicado que la concesión de la nacionalidad "es un acto de confianza de un Estado" hacia un ciudadano que ha nacido fuera de España. "Es el mayor acto de confianza, es el título más importante que puede dar un Estado, un pasaporte", ha aseverado, para subrayar que "esa confianza hay que mantenerla".

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Así se ha pronunciado -a preguntas de los medios en Madrid tras visitar la promoción de viviendas públicas en régimen de alquiler Cañaveral 7 junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida- al ser preguntado por la información adelantada por El Mundo acerca de una ley para quitar la nacionalidad a los inmigrantes que cometan delitos graves.

Crítica a la "frivolidad"

"Cuando a la persona a la que le hemos otorgado la nacionalidad pertenece a una banda criminal, a una banda terrorista, es reincidente en delitos graves como abusos sexuales, violaciones o asesinatos, lógicamente, tiene que saber que esa confianza se quiebra y que la nacionalidad será retirada", ha avisado, para añadir que si se "quiebra la confianza", no se puede "seguir manteniendo ese acuerdo".

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El líder del PP ha insistido en que la nacionalidad "no es un trámite administrativo" sino un "honor" que abre la puerta a los servicios públicos españoles y a la convivencia y, por lo tanto, "para mantener esa confianza se necesitan un mínimo de requisitos de conducta".

Feijóo ha indicado que su propuesta "bebe de la ordenación jurídica de los países más serios del Unión Europea", tiene "una vocación de permanencia", y va a terminar con la "frivolidad" con la que, a su juicio, "a veces" se otorgan las nacionalizaciones en España. "Sobre todo va a permitir tipificar los casos de pérdida de nacionalidad, para que la confianza sea mutua y todo el mundo sepa a qué atenerse", ha finalizado.