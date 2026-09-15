El Senado insta al Gobierno a reforzar la protección de las mujeres y niñas en Ceuta

Mujeres y menores a la espera de ser reubicadas en el nuevo centro temporal para inmigrantes en el centro de hípica en Ceuta EFE

El Senado ha aprobado una moción del PP que insta a garantizar la protección de las mujeres y de los menores en Ceuta, reforzando los efectivos policiales y los mecanismos de protección en los espacios públicos, zonas sensibles y entornos especialmente frecuentados por familias.

La moción ha salido adelante con los votos a favor del grupo proponente, Vox y UPN (147 votos), mientras que se han opuesto el resto de los grupos (108 votos en contra), que han reprochado al PP que no reclame protección para todas las mujeres, ceutíes y migrantes, y que haga un uso partidista de la inmigración, entre otros argumentos.

"Ante la situación de extrema gravedad" que viven las mujeres y los menores en Ceuta, la moción exige al Gobierno que informe con transparencia a las Cortes Generales sobre el número de agresiones sexuales registradas desde el 30 de julio, el estado de las investigaciones, las medidas de protección adoptadas, los recursos desplegados y los protocolos activados para prevenir nuevas agresiones y atender a las víctimas.

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La senadora que ha defendido la iniciativa, María Carmen Isabel Pobo, ha recordado que según la Fiscalía, desde el inicio de la crisis migratoria en Ceuta se han contabilizado 23 agresiones sexuales. En 2024 se registraron en Ceuta 46 delitos contra la libertad sexual y en 2025 fueron 52.

"Es inaceptable que, en territorio español, compatriotas nuestras tengan que encerrarse en sus propias casas por miedo a ser acosadas, agredidas o atacadas. Es inaceptable que madres y padres teman por la seguridad de sus hijas y de sus hijos en la vía pública", argumenta la moción.

"Los ceutíes siguen pagando la negligencia del Gobierno de España", ha añadido la senadora popular, quien ha lamentado que el Ejecutivo haya respondido tarde, mal y sin la contundencia política, policial, asistencial y judicial que exigían los acontecimientos.

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Para la parlamentaria socialista, María del Carmen Silva Rego, la iniciativa solo busca "mantener la crispación y no resolver la crisis, sino el deleznable objetivo político de desgastar políticamente al gobierno, alimentar la confrontación y reclamar elecciones anticipadas, que es lo único que le interesa".

Desde VOX María Auxiliadora Pastor ha calificado la moción del PP de "tibia" y ha reclamado al Gobierno desplegar las fuerzas armadas a las fronteras, la "expulsión inmediata y sin condiciones de los que invaden el territorio nacional", exigir a Marruecos que las acepte y enviar a los menores con sus padres.

El grupo vasco ha reclamado que se proteja a las mujeres y menores ceutíes y migrantes. María Dolores Etxano ha recordado la importancia de "una respuesta conjunta para evitar una crisis de convivencia".

"No utilizaremos a las victimas para construir un relato contra la inmigración", ha argumentado María Teresa Pallarés, de Junts.

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María Carmen Silva, de BNG, ha recriminado a las comunidades del PP que no estén acogiendo a menores y que utilicen la perspectiva de género de forma "tan retorcida" para sus intereses: "Un asco y una vergüenza".

ERC también ha reclamado mayor protección para las mujeres y menores víctimas de violencia sexual. "No ha respondido con la celeridad necesaria: un Gobierno que se declara feminista no puede mirar para otro lado", ha asegurado Sara Bailac.

La senadora de EH Bildu Idurre Bideguren ha calificado de "ruin" y "paradógico" que PP y Vox se autoproclamen defensores de las mujeres y niñas agredidas sexualmente para generar enfrentamiento social.

Apoyo desde UPN: "Les han robado la vida a los ceutíes", ha señalado la senadora María Mar Caballero.