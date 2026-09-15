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Actualidad

El Oberaxe detecta 101.025 mensajes racistas en agosto en redes, un 76% más coincidiendo con la crisis de Ceuta

Las plataformas retiraron el 63% de los contenidos reportados tras notificarse como institución o verificador confiable

Agencias
15/09/2026 18:17
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El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe), dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha detectado un total de 101.025 mensajes de carácter racista y xenófobo, casi un 76% más respecto a los 57.406 mensajes registrados en julio coincidiendo con la crisis de Ceuta tras la entrada masiva de miles de migrantes desde Marruecos.

Así se desprende del boletín publicado este martes, elaborado a partir del sistema FARO, que revela que la situación en Ceuta generó un elevado volumen de mensajes de odio en agosto y que gran parte de estas publicaciones estuvieron dirigidas contra los migrantes, especialmente procedentes del norte de África.

Durante el mes de agosto, el 39% de los contenidos analizados estuvo vinculado al cruce fronterizo registrado en Ceuta. Asimismo, la inseguridad ciudadana representó el segundo episodio prototípico más frecuente, estando presente en el 37% de los contenidos analizados.

CEUTA, 09/09/2026.- El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triana, en rueda de prensa en la sede de la Delegación de Gobierno, este miércoles en Ceuta. EFE/Laura Rincón

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En cuanto al discurso de odio asociado a las políticas públicas, este representó el 19% del total de los contenidos detectados durante agosto.

El porcentaje de los mensajes de odio retirados por las distintas plataformas el mes pasado aumentó tres puntos porcentuales respecto al anterior. Además, las plataformas retiraron el 63% de los contenidos reportados tras notificarse como institución o verificador confiable ('trusted flagger'), lo que supone un incremento de cinco puntos respecto a julio.

Por plataformas, el contenido retirado por TikTok alcanzó el 100%, frente a YouTube donde el 8% de los contenidos que le fueron notificados acabaron siendo eliminados. X eliminó el 93% de los mensajes que le fueron reportados, Instagram el 72% y Facebook el 68%.

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En cuanto al contenido, la hostilidad en redes sociales continuó dirigiéndose principalmente hacia las personas del norte de África, que concentraron el 72% de los contenidos de discurso de odio analizados, cuatro puntos porcentuales más que en julio (68%). Además, el análisis realizado revela un incremento de los mensajes dirigidos contra los migrantes, que alcanzaron el 22% del total.

Por su parte, los mensajes contra musulmanes representaron el 18% de los contenidos detectados, dos puntos porcentuales más que el mes anterior. Asimismo, se observó una mayor presencia de contenidos de discurso de odio dirigidos contra mujeres y contra niños y adolescentes no acompañados.

CEUTA, 09/09/2026.- El delegado de Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triana, en rueda de prensa en la sede de la Delegación de Gobierno, este miércoles en Ceuta. EFE/Laura Rincón

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Los contenidos más frecuentes en agosto han sido los que presentan a los grupos diana como una amenaza, alcanzando un 43% del total, cinco puntos porcentuales más con respecto al mes de julio, mientras que los contenidos deshumanizantes representan el 37% del total de los mensajes analizados.

Finalmente, el 58% del contenido examinado recurre a un lenguaje agresivo explícito, que se manifiesta a través de insultos, amenazas y descalificaciones dirigidas contra los grupos diana.

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