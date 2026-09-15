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Actualidad

El Gobierno ve "descabellada" la propuesta de Feijóo de retirar la nacionalidad a migrantes: "No se cree las encuestas"

Europa Press
15/09/2026 16:47
Óscar Puente
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente
EFE
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El Gobierno ha cargado contra la última propuesta del PP en materia de inmigración, retirar la nacionalidad a migrantes que cometan delitos graves, la consideran "descabellada" y "desesperada" y piensan que la lanza porque no se cree las encuestas que le dan ganador en las próximas elecciones generales.

Así lo ha expresado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa. "El mayor problema que tiene Feijóo es que no se cree las encuestas que publican algunos medios que le hacen el caldo gordo, porque si se las creyera, no haría este tipo de propuestas absolutamente descabelladas", ha espetado.

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Puente ironiza con Bárcenas

El ministro ha puesto en cuestión la medida que hace distinción entre nacionales y extranjeros y ha tirado de ironía, preguntando si "(Luis) Bárcenas" estaría incluido en esa lista, en referencia al extesorero del PP condenado por corrupción.

"¿Lo vamos a hacer también con los nacionales que cometen delitos, les vamos a quitar la nacionalidad. ¿En qué les vamos a convertir, en apátridas", ha seguido Puente que considera que Feijóo lanza este anuncio "chusco" y "con cero base y cero sentido" por "desesperación" porque "las encuestas no se las cree".

Por este mismo motivo, dice, intenta "marcarle el ritmo" al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a quien el Gobierno viene acusando de haber abandonado el lenguaje institucional y haber asumido por completo el discurso de Génova.

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En este sentido, fuentes gubernamentales consideran que la propuesta carece de sentido porque afectaría a migrantes nacionalizados que lleven muchos años en España y cuenten con un arraigo considerable.

Por tanto se muestran en total desacuerdo con retirar la nacionalidad a ciudadanos españoles de pleno derecho y consideran que si se quiere expulsar a los extranjeros que vengan a delinquir, esta iniciativa es eficaz porque esos nunca van a tener las condiciones para llegar a obtener la nacionalidad y ya existen mecanismos para expulsarles con la legislación actual.

Buscan que la crisis "se enquiste"

En la misma línea, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido que el Ejecutivo está afrontando esta crisis "desde la legalidad y la humanidad" mientras el PP quiere que "se enquiste" esta situación.

A su juicio, el principal partido de la oposición está poniendo por encima "todos sus intereses partidistas" y las medidas que prpopone "van en contra de la ley y de los derechos humanos", ha indicado desde la sala de prensa del complejo presidencial.

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