Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Actualidad

La Guardia Civil intercepta en el Atlántico un carguero con un gran alijo de cocaína

Redacción
03/05/2026 23:14
Una lancha de la Guardia Civil
Una lancha de la Guardia Civil
EFE
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
LICEO-620X50

La Guardia Civil ha apresado en el Atlántico un mercante con bandera de Comores cargado con un gran alijo de cocaína, que puede estar entre los mayores incautados hasta la fecha en España. 

El buque, de nombre 'Arconian', y sus tripulantes han llegado a última hora de la tarde de este domingo al puerto de Las Palmas de Gran Canaria, escoltados por una patrullera de la Guardia Civil.

La operación se lleva a cabo siguiendo órdenes de la Audiencia Nacional y bajo secreto de sumario, por lo que el Instituto Armado ha declinado revelar por el momento ningún detalle.

Sin embargo, las fuentes consultadas apuntan que la cantidad de droga intervenida podría superar a la que se capturó en enero en el carguero 'United S', abordado por la Policía Nacional a 545 kilómetros al oeste de El Hierro. Ese alijo, que fue desembarcado en Santa Cruz de Tenerife, rozó las 10 toneladas (9.994 kilos). Según precisó entonces la Policía, era el mayor capturado en el mar en toda Europa hasta la fecha.

El barco apresado ahora en esta nueva operación contra las redes internacionales del narcotráfico había salido de Freetown, Sierra Leona, el pasado 22 de abril y se dirigía, supuestamente, al puerto de Bengasi (Libia), de acuerdo con su rumbo declarado.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Vehículos junto al mercado de San Agustín antes de su reforma, en una imagen de 2019

Hace 25 años | Los vecinos exigen que se acabe con el caos de las descargas en las plazas de Lugo y de San Agustín
Eugenio Cobas
El ideal gallego

El Emhu cierra once días de risas con un gran ‘colofón’ en el teatro Colón
Dani Sánchez
Una lancha de la Guardia Civil

La Guardia Civil intercepta en el Atlántico un carguero con un gran alijo de cocaína
Redacción
ANDAINA BETANZOS

La 'andaina' solidaria 'Betanzos, en Marcha contra o Cancro' se celebraría el domingo 31
Lucía Tenreiro