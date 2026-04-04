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Actualidad

Un toro mata al torero retirado Ricardo Ortiz en los corrales de la plaza de Málaga

Efe
04/04/2026 00:21
Imagen de archivo, del 10 de agosto de 2003, del extorero español Ricardo Ortiz
Imagen de archivo, del 10 de agosto de 2003, del extorero Ricardo Ortiz
EFE
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Un astado de los destinados a ser lidiados en la corrida picassiana que este sábado se anuncia en Málaga ha corneado mortalmente en los corrales del coso de La Malagueta al que fuera matador de toros local Ricardo Ortiz, cuando se encargaba de las labores de desembarque del encierro de las ganaderías de El Pilar y Puerto de San Lorenzo.

El trágico incidente, tal y como ha confirmado la empresa Lances de Futuro, organizadora del festejo, se produjo sobre las 19.40 horas de la tarde de este viernes, cuando Ortiz, que, como es tradición de su familia, trabajaba en las dependencias de la plaza, vio cómo el astado, que al parecer estaba siendo curado de alguna lesión, se le arrancaba inesperadamente y no pudo esquivar la tremenda cornada que le infirió el animal.

La muerte de Ricardo Ortiz es investigada por la Policía Nacional como accidente laboral según han informado fuentes cercanas al caso. Agentes de la Brigada de Homicidios efectúan las pesquisas sobre lo ocurrido.

Ricardo Ortiz, de 51 años de edad, había nacido en Málaga en un entorno muy taurino, en tanto que su padre, Manolo Ortiz, ya ejerció como matador de toros y banderillero, por lo que siguiendo sus pasos él mismo llegó a vestirse de luces a finales de los 80, alcanzando ya como novillero el prestigioso "Zapato de Oro", trofeo concedido a los triunfadores de la feria riojana de Arnedo.

El 28 de noviembre de 1994, de manos de Joselito, Ortiz tomó la alternativa en la plaza de toros de Quito (Ecuador), para llegar a confirmarla seis años más tarde en la plaza de toros de Las Ventas, sin que su carrera llegara a alcanzar grandes cotas, por lo que, ya retirado a primeros de este siglo, pasó a formar parte del personal encargado de la plaza donde le ha llegado una muerte.

La empresa Lances de Futuro, adjudicataria de la plaza, ha lamentado profundamente la muerte de Ortiz, tras la cogida sufrida por uno de los toros de la Corrida Picassiana, prevista para este Sábado Santo, mientras realizaba labores de manejo en los corrales y el animal "le propinó una fuerte cogida que le provocó la muerte".

Lances de Futuro ha trasladado su pésame a la familia, amigos y compañeros del fallecido, "una persona muy querida y respetada en el ámbito taurino".

El empresario José María Garzón y todo el equipo de Lances de Futuro se unen al dolor de la familia de Ricardo Ortiz y de la familia taurina malagueña en estos momentos tan difíciles y ha expresado públicamente su pesar por la irreparable pérdida.

Los diestros Saúl Jiménez Fortes, Juan Ortega y Pablo Aguado conforman el cartel de la tradicional Corrida Picassiana fijada para este Sábado Santo con tres toros de la ganadería de El Pilar y otros tantos de El Puerto de San Lorenzo. 

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