El Ideal Gallego Fundado en 1917

Actualidad

Ana Peleteiro anuncia que está de nuevo embarazada

Efe
24/12/2025 16:57
Ana Peleteiro y Benjamin Campaore anunciaron la noticia en redes sociales
Ana Peleteiro y Benjamin Campaore anunciaron la noticia en redes sociales
La atleta española Ana Peleteiro ha anunciado este miércoles que está embarazada y espera un nuevo bebé junto a su pareja, el triplista francés Benjamin Compaoré, con el que ya tuvo a Lua, nacida en diciembre de 2022.

"Que nos tocara la lotería tres veces en un mismo año habría sido abusar, ¿no? Nuestro angelito en el cielo nos ha enviado el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025. Gracias, vida, por tanta abundancia, amor y felicidad", escribió Peleteiro en sus redes sociales junto a una foto en blanco y negro con la ecografía.

Ana Peleteiro pierde el hijo que estaba esperando

Más información

Esta buena noticia para la pareja llega en el mismo año en que, tras anunciar en julio que volvía a estar embarazada, tuvieron que lamentar la perdida del hijo que esperaban unas semanas después.

