Tres jóvenes mueren en un accidente de tráfico en Cantabria

Estado en el que quedó el coche de los jóvenes fallecidos en el accidente de tráfico de Cantabria EFE

Los ayuntamientos cántabros de Cabezón de la Sal y Mazcuerras han decretado tres días de luto oficial por el fallecimiento de tres jóvenes, de 22, 23 y 25 años, en un accidente de tráfico la pasada media noche.

Dos de los jóvenes fallecidos vivían en Cabezón de la Sal y el tercero en la localidad de Herrera de Ibio, en el municipio vecino de Mazcuerras.

Las banderas ondearán a media en todos los edificios municipales "como muestra de dolor y respeto por la perdida de los tres jóvenes vecinos y amigos", según recoge la resolución que acaba de publicar el alcalde de Cabezón de Sal, Víctor Reinoso.

Muere una joven de 20 años tras una colisión en Alfonso Molina Más información

El alcalde, que ha estado durante la noche en el lugar del suceso, ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de los fallecidos.

Reinoso ha expresado su pesar por esta tragedia, en la que han fallecido tres jóvenes que eran "muy queridos en la comarca", ha dicho a EFE.

La Guardia Civil está investigando las causas del siniestro, ocurrido a las 00.30 horas en la carretera N-634, en el municipio de Cabezón de la Sal, antes del puente de Virgen de la Peña.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, el conductor perdió el control del coche, que se subió a una isleta y dio varias vueltas de campana hasta quedar detenido en un restaurante cercano.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha mostrado este domingo su pesar por la pérdida de los tres jóvenes, "un gran golpe para todo el valle y para Cantabria", ha afirmado en un comunicado.

"Consternada por este terrible accidente que se ha cobrado la vida de tres jóvenes. No hay consuelo para las familias. Mi pésame y todo mi afecto en este momento tan triste", ha escrito también en su cuenta de X.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha trasladado sus condolencias en las familias de los fallecidos en X.

"Día triste para Cantabria por el terrible accidente de tráfico en el que han fallecido tres jóvenes en Virgen de la Peña. Tenían toda la vida por delante. No hay palabras para tanto dolor", dice en su mensaje Casares.