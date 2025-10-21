Pedro Blanco reafirma en Vigo el compromiso del Gobierno de “construir más vivienda, más rápido y de mayor calidad” en Galicia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco EFE

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, reafirmó este martes en Vigo el compromiso del Ejecutivo central con el impulso de la vivienda pública y el desarrollo de infraestructuras en la comunidad. “El reto es construir más vivienda, más rápido y de mayor calidad”, afirmó durante un desayuno informativo con la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP), celebrado en el hotel Áttica 21 de Samil.

Blanco subrayó que la vivienda será uno de los grandes ejes de acción del Gobierno en los próximos años, con el objetivo de garantizar el acceso de todos los gallegos y gallegas a un hogar digno y asequible como “un derecho constitucional”. En ese sentido, destacó la importancia del PERTE de Vivienda, “con el que situamos al sector de la construcción como un auténtico protagonista de la transformación, un sector experimentado y dinámico con el que trabajaremos de la mano para responder a las necesidades de miles de familias”.

El acto contó también con la presencia del subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, el presidente de la ACP, Miguel Caruncho, el director de Sabadell Profesional Galicia de Banco Sabadell, Fernando Vieiro, y la concejal de Urbanismo de Vigo, María José Caride.

575 millones en políticas de vivienda en Galicia

El delegado recordó que, tras quince años de parálisis en la construcción de vivienda pública por parte de la Xunta, existen solo en la provincia de Pontevedra más de 10.400 demandantes de vivienda protegida, a los que el Gobierno de España pretende dar respuesta “con políticas valientes y recursos reales”.

Blanco destacó que el Ejecutivo central ha invertido 575 millones de euros en políticas de vivienda en Galicia, lo que significa que “dos de cada tres euros destinados a vivienda pública proceden del Gobierno de España”. Esta inversión ha permitido financiar más de 420 viviendas de alquiler social y la rehabilitación de más de 1.300 hogares en la provincia de Pontevedra.

Más de 2.000 millones en obra pública

Durante su intervención, Pedro Blanco puso también en valor los más de 2.000 millones de euros movilizados en obra pública en la provincia de Pontevedra, tanto en proyectos en ejecución como en planificación. “Es un esfuerzo sin precedentes que está transformando la provincia de norte a sur”, afirmó.

El delegado destacó las actuaciones en infraestructuras estratégicas como las mejoras en el aeropuerto de Peinador, las obras portuarias en Vigo, las nuevas depuradoras en la Illa de Arousa, Poio y Sanxenxo, o los avances en la modernización ferroviaria, incluyendo la variante de Cerdedo y la salida sur de Vigo.

En la red viaria, subrayó que el Gobierno ha movilizado más de 1.200 millones de euros desde 2018, con actuaciones como el túnel entre O Porriño y Vigo, las obras en la Avenida de Madrid, el nudo de Bomberos en Pontevedra o las mejoras en la AP-9 a la altura de Redondela, además de los trabajos de conservación y mantenimiento.

Colaboración con el sector

Pedro Blanco valoró el papel de la Asociación de Constructores de Pontevedra y de las empresas del sector, responsables de muchas de las obras en ejecución en la provincia. Defendió la necesidad de mantener espacios de diálogo y cooperación entre la Administración y la construcción, apostando por un urbanismo ágil y planificado que atraiga inversión y genere empleo.

“Galicia avanza, Pontevedra crece y el Gobierno de España cumple. Nuestro compromiso es apoyar al sector, invertir en el territorio y construir entre todos una Galicia más moderna, sostenible y justa”, concluyó el delegado.