La Xunta anuncia la convocatoria del nuevo concurso de derechos mineros para materias primas críticas

Primera reunión del Consello da Minería Cedida

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, anunció este martes que la Xunta convocará, previsiblemente en el mes de enero, cuatro nuevos concursos de derechos mineros, uno por provincia, que priorizarán las materias primas críticas que son estratégicas para la economía como el wolframio o el litio.

Así lo adelantó después de presidir la primera reunión del Consello da Minería de Galicia, un órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento del que forman parte varios departamentos de la Administración autonómica; colegios profesionales; representantes del sector de la loseta, el granito, los áridos, las aguas minerales, los balnearios y lo de materiales cerámicos; la Cámara Oficial Minera de Galicia; la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp); la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) y las organizaciones sindicales.

En la reunión, la conselleira informó de la resolución del anterior concurso de derechos mineros caducados, el primero en 14 años, que saldrá publicada en los próximos días en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según precisó, hubo 20 solicitudes: 18 para la provincia de A Coruña y dos para la de Ourense.

Los restantes derechos que no salieron adelante por falta de solicitud o porque fueron rechazadas, explicó, se declaran registrables, lo que permite que se puedan solicitar sin concurso previo por parte de cualquiera promotor.

En esta línea, adelantó que la Xunta ya está trabajando en un segundo concurso que, dando continuidad al anterior, va a compatibilizar materias primas clásicas como el caolín, la arcilla o los feldespatos, con materias primas críticas como el wolframio o el litio, fundamentales para la producción de bienes esenciales.

Lorenzana también informó en el pleno del consejo de la inclusión en la Ley de medidas fiscales y administrativas que acompaña los Presupuestos de 2026 de un Plan de inspección minera que regulará la realización de visitas totales o parciales a las instalaciones para levantar acta de su estado con respeto al proyecto inicial. Supone, dijo, “una reorganización de las funciones de inspección para poder intensificar la labor minera y, a partir de ahí, se regulará en una orden que se trabajará en el Consello da Minería de Galicia”, fue suficiente.

Según explicó, es una medida que forma parte de la Estrategia de seguridad industrial en la que viene trabajando la Xunta toda la legislatura. “Consideramos que es fundamental que este desarrollo industrial y minero que está teniendo la comunidad autónoma vaya acompasado con la seguridad y salud laboral”, así como de una apuesta por la sostenibilidad.

“Hoy es un día importante para continuar trabajando a favor de la minería”, concluyó, para señalar que la labor del Consello da Minería de Galicia, que se reunirá con periodicidad anual, comienza ahora con la constitución de los grupos de trabajo.