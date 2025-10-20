Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Actualidad

Un motorista sufre un accidente de tráfico en Pontevedra y su cadáver aparece en la ría

El suceso se produjo en la PO-11 en dirección Marín

Ep
20/10/2025 10:21
Emergencias 112
Sala de Emergencias 112 - Galicia

Un motorista ha fallecido este lunes en Pontevedra tras sufrir un accidente y caer a la ría.

Según ha informado el 112, la primera alerta del suceso se produjo poco antes de las 5.00 horas mediante una llamada al servicio de un conductor que circulaba por la PO-11, en Pontevedra, sentido Marín. Alertaba de una moto siniestrada entre el carril derecho de la autopista y la acera, pero no podía ver al conductor.

Así, se dio aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y Policía Local, que, poco después, encontraron al motorista en la ría. Se preparó un rescate en el que tuvieron que intervenir los Bomberos de Pontevedra, además de solicitarse la colaboración de Salvamento Marítimo. Con todo, los efectivos del parque municipal fueron capaces de recuperar el cadáver por sí solos.

