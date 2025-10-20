Mi cuenta

El Ideal Gallego Fundado en 1917

Interceptan en Becerreá a un hombre que llevaba en su coche medicamentos prohibidos de uso sexual

Ep
20/10/2025 13:58
Coche de la Guardia Civil
Coche de la Guardia Civil
Europa Press

La Guardia Civil investiga a un hombre, de 55 años y nacionalidad colombiana, como supuesto autor de un delito contra la salud pública por introducir en Galicia medicamentos prohibidos de uso sexual desde su país de origen.

El varón, vecino de Lugo, fue interceptado en la localidad de Becerreá por los agentes cuando trató de evitar a una patrulla. Al percatarse de ese movimiento, los funcionarios le dieron el alto y comprobaron que en el maletero de su coche llevaba diversas sustancias y medicamentos para los que se necesita receta médica, siendo la mayoría de ellos de uso sexual.

Además, encontraron 1.000 euros en efectivo fraccionados en billetes de 50, por lo que la investigación apunta a que el hombre está relacionado con la venta de estos medicamentos sin ningún tipo de control legal ni médico.

En un comunicado, la Benemérita añade que las sustancias fueron fabricadas en Colombia e introducidas en España sin pasar ningún tipo de calidad y sin haber sido declaradas por el hombre al traerlas a territorio nacional.

Entre las pastillas incautadas había piedra china, un producto utilizado como estimulante sexual, vendida en el mercado negro, con numerosos efectos secundarios; néctar del amor, un presunto potenciador sexual masculino retirado del mercado el pasado mes de junio por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), y X-Bull, un medicamento prohibido en Colombia y no comercializado en España.

También se hallaron sustancias sin etiquetar, desconociendo por el momento si se trata de estupefacientes hasta su análisis.

