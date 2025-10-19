Fallece un motorista tras colisionar contra un turismo en Outeiro de Rei

Imagen de archivo de una ambulancia

Un motorista ha fallecido en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) tras colisionar con un turismo en Outeiro de Rei (Lugo), tal y como han confirmado fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular quien, en torno a las 20.15 horas de este sábado, alertó de un accidente entre un coche y una moto en el kilómetro 509 de la N-VI, en Guillar.

Hasta allí se desplazó una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Friol-Palas y la Guardia Civil de Tráfico. Desde el punto, el motorista fue evacuado en estado grave el HULA, donde finalmente falleció, y el conductor del turismo tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios.