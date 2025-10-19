Mi cuenta

Actualidad

Fallece un motorista tras colisionar contra un turismo en Outeiro de Rei

Ep
19/10/2025 11:56
Imagen de archivo de una ambulancia

Un motorista ha fallecido en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) tras colisionar con un turismo en Outeiro de Rei (Lugo), tal y como han confirmado fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press.

Según ha informado el 112 Galicia, fue un particular quien, en torno a las 20.15 horas de este sábado, alertó de un accidente entre un coche y una moto en el kilómetro 509 de la N-VI, en Guillar.

Hasta allí se desplazó una dotación de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el GES de Friol-Palas y la Guardia Civil de Tráfico. Desde el punto, el motorista fue evacuado en estado grave el HULA, donde finalmente falleció, y el conductor del turismo tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios.

