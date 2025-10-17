Un hombre muere atropellado por un tren en A Rúa

Un hombre ha fallecido este viernes tras ser alcanzado por un tren en A Rúa (Ourense) a primera hora de esta mañana, ha informado el servicio de emergencias 112 Galicia.

El accidente se produjo cerca de las 7.30 horas, cuando el personal de ADIF contactó con el 112 Galicia para informar de que un tren acababa de atropellar a una persona a la altura del kilómetro 50 de la OU-533.

En esa comunicación ya indicaban que la persona atropellada podría estar fallecida.

De inmediato, el 112 solicitó la intervención del personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de los Bomberos de Valdeorras, de los agentes de la Guardia Civil y de los efectivos de Protección Civil de la localidad.

Los equipos de emergencia desplazados solo pudieron confirmar el fallecimiento del hombre.

A consecuencia del suceso, se mantiene interrumpida la circulación ferroviaria entre A Rúa-Petín y Montefurado, mientras los efectivos trabajan en la zona.