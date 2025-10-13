Mi cuenta

El Ideal Gallego

Actualidad

Fallece en un accidente de tráfico en Castro de Rei un hombre de 51 años

Efe
13/10/2025 10:36
Un hombre de 51 años de edad ha fallecido la pasada medianoche en un accidente de tráfico en el municipio lucense de Castro de Rei, en la parroquia de Loentia, en la entrada desde Ludrio a la localidad de Castro de Ribeiras de Lea, han confirmado a EFE fuentes del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE).

Según la información facilitada por el servicio de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, fue a las 00:06 cuando su central de coordinación de emergencias recibió aviso de este accidente de tráfico.

De inmediato, se desplazó al lugar del siniestro una ambulancia asistencial de Soporte Vital Avanzado del 061.

Fue atendido en el lugar del accidente un herido, un hombre de 51 años de edad, con iniciales R.F.V, que finalmente ha fallecido en el punto. 

